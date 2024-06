Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 10 al 14 giugno 2024/ Jimmy deluso dalla cotta in amore

Si rinnova l’appuntamento consuetudinario di Un posto al sole e nelle prossime puntate dal 10 al 14 giugno 2024 secondo le anticipazioni della soap assisteremo a nuovi risvolti in particolare vedremo un Jimmy giù di morale perché la crush in amore non gli riserverebbe le giuste attenzioni.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 7 al 10 giugno 2024, Jimmy soffre pene d’amore

La trama della fiction Un posto al sole a metà giugno 2024 vedrà nel ruolo del protagonista principale affidato a Jimmy. Il giovane soffre per amore della ragazza che non gli corrisponderebbe lo stesso sentimento.

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate dal 10 al 14 giugno 2024/ Vanessa si innamora di Caroline e...

Il padre si complimenta con lui, tuttavia, apprezzando del protagonista il fatto che comunque riesca a fare il possibile per superare il momento duro. Valeria intanto si prepara a vivere una fase di crisi familiare, complice anche un viaggio di vacanza organizzato dove i suoi succinti bikini risulterebbero un po’ osé.

Endless love, anticipazioni puntata 7 e 8 giugno 2024/ Kemal e Nihan scoprono la verità su Emir

Tra le altre anticipazioni di Un posto al sole, nelle puntate di metà giugno 2024 Mariella e Guido sembrano lontani e…

Le nuove puntate di Un posto al sole in onda sulle reti Rai proseguono poi nei nuovi appuntamenti attesi a partire dagli effetti degli ultimi risvolti con in particolare Rossella che si palesa infastidita dalla ritrovata vicinanza tra Riccardo e Virginia. Che quest’ultimi stiano nascondendo di essere una coppia top secret?

Il comportamento della giovane Claudia, rimanendo in thème d’amore, sembra poi creare discrepanza tra Mariella e Guido. Nel frattempo c’é il lieto evento con Rosa e Manuel che tornano finalmente a casa. E non é l’unico ritorno previsto tra le trame della soap napoletana. C’é grande preoccupazione, infatti, per il preannunciato ritorno di Lara. Al suo rientro la giovane fa mea culpa degli errori commessi.

Beautiful, anticipazioni puntata 8 giugno 2024/ Sheila ‘giura’ amore per Bill, ma Deacon non demorde…

Precipita inoltre la situazione di Luca, che dopo aver scoperto della malattia diagnosticatagli nell’ultimo periodo dal bollettino medico di una fase di accertamenti, finisce per vivere una crisi personale molto forte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA