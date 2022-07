Un posto al sole festeggia le seimila puntate/ Storico traguardo per la serie che…

Un posto al sole festeggia le seimila puntate, sorpresa per i fan della serie

Un posto al sole festeggia la messa in onda della puntata numero seimila. Questa sera la soap raggiungerà un traguardo importante. Lo scorso martedì il cast ha partecipato al Giffoni Film Festival proprio per parlare di questo traguardo e per svelare aneddoti riguardanti la serie. In passato, in occasione delle puntate che hanno celebrato un traguardo, Un Posto al Sole ha sempre riservato una sorpresa ai propri fedelissimi telespettatori e così sarà anche per la puntata numero 6000.

Un posto al sole, Patrizio Rispo: "Sul set siamo una famiglia"/ "Raffaele? Ingenuo"

Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo di Raffaele Giordano dal primo episodio andato in onda nel 1996 ha dichiarato al Corriere della Sera: “Più che una soap, Un posto al sole è sempre stato un real drama e con gli anni è diventata non solo una fiction da vedere per i suoi contenuti drammaturgici, ma si è trasformata in una realtà parallela: la gente ci ha spiato, ci ha visto crescere con un tipo di affezione che va al di là delle storie che raccontiamo”. Patrizio Risposto ha rivelato che il segreto del successo della soap sta proprio nella naturalezza e nella normalità: “In questi anni abbiamo affrontato tante tematiche, anche difficili, come la violenza sulle donne, la donazione degli organi, i diritti degli omosessuali e abbiamo dato spazio a storie che la gente sente vicine, nelle quali si immedesima”.

Un posto al sole/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Nunzio, sensi di colpa per Franco...

Un posto al sole e il debutto nel 1996, la serie più longeva della tv

Un posto al sole è nata come una scommessa. La soap di Rai 3, Un Posto al Sole, ha debuttato il 21 ottobre del 1996. Stiamo parlando della serie TV italiana più longeva: lo scorso anno, ha superato le 5.000 puntate. Un Posto al Sole è stata realizzata da Fremantle Media Italia, RaiFiction e Centro di produzione Rai di Napoli, ma è nata della menti di Giovanni Minoli e di Francesco Pinto.

Giovanni Minoli ha parlato pochi giorni fa del successo di questa soap: “Era l’epoca della Rai dei Professori, è stata una lotta, non ci credeva nessuno, ma io da tempo pensavo alla lunga serialità. Era una novità per tutti, una scommessa, abbiamo fatto di Napoli un’isola sperimentale; con creatività, fantasia e passione abbiamo creato un modello produttivo diverso e straordinariamente originale, un lavoro di sceneggiatura e pre-produzione fondamentali per andare in studio e girare subito il ciak giusto”. Un Posto al Sole è ambientato a Napoli; tuttavia, il cuore pulsante della soap è rappresentato dai sentimenti umani e dalle vicende quotidiane. Non mancano mai gli intrighi, i tradimenti, gli amori passionali e le morti tragiche.

Terra amara/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Zuleyha partorisce, ma il bambino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA