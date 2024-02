“Un posto al sole” in lutto, morto l’aiuto regista Massimiliano Lucon/ L’omaggio della soap e degli attori

Un posto al sole, morto l’aiuto regista Massimiliano Lucon: l’omaggio della soap

Nelle ultime ore un grave lutto ha colpito la famiglia di Un posto al sole, la celebre e longeva soap opera in onda su Rai 3 e ambientata a Napoli. Il cast ha dovuto dire addio a Massimiliano Lucon, un volto non conosciuto al pubblico dal momento che lavorava dietro le quinte. Si trattava infatti di un aiuto regista e, come si può leggere nei titoli di coda della serie tv, si occupava in particolare del coordinamento del set esterno.

Un posto al sole/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Pesante lite tra Renato e Raffaele, interviene Ornella

Il giusto e meritato omaggio è arrivato in forma ufficiale ieri sera, lunedì 26 febbraio 2024. Poco prima dell’inizio della puntata, infatti, è stato mandato in onda un toccante messaggio in ricordo del collaboratore della soap. “La puntata è dedicata al nostro caro amico Massimiliano Lucon“, le parole comparse sul piccolo schermo in suo ricordo.

Terra Amara/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Zuleyha indice delle lezioni per la gestione della tenuta

Massimiliano Lucon, i messaggi di dolore degli attori di Un posto al sole

Pur sconosciuto al grande pubblico, non essendo un attore che recitava sul set, Massimiliano Lucon resterà nel ricordo di Un posto al sole. Numerosi colleghi hanno voluto omaggiarlo sui social, a cominciare dall’attrice Marina Tagliaferri, che interpreta Giulia Cozzolino Poggi. “Un’altra persona cara ci lascia e noi restiamo qui a domandarci perché? Ma il dolore non ha risposta. Ciao Max“, il messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, con a corredo una fotografia dell’aiuto regista.

Anche Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori nella soap) ha voluto ricordarlo su Instagram, condividendo un frame del messaggio in apertura di puntata e un toccante messaggio: “Oggi abbiamo salutato una persona che ha sempre fatto parte della grande famiglia di Un posto al sole. Una grande perdita, una figura di riferimento per molti, una parte decisiva della vita di tante persone. Fai buon viaggio Max, la grande famiglia di Un posto al sole sentirà tanto la tua mancanza”.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Marta è ancora innamorata di Vittorio ma...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Tagliaferri (@marinatagliaferri)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelangelo Tommaso (@michelangelo_tommaso)













© RIPRODUZIONE RISERVATA