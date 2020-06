UN PRINCIPE PER L’ESTATE, CANALE 5/ Nel cast la splendida Taylor Quinn Cole

Pubblicità

La principale protagonista di Un principe per l’estate è l’attrice e modella americana Taylor Quinn Cole nata a Arlington il 29 aprile del 1984. Dopo aver iniziato a lavorare nel mondo della moda alcuni registi si sono interessati a lei per farla recitare in film cinematografici e televisivi. L’esordio è avvenuto nel 2004 con la partecipazione in 21 episodi della fortunata serie televisive Summerland. Per quanto riguarda il cinema invece ha lavorato nel 2006 al cortometraggio That Guy per la regia di Dash Mihok e qualche mese più tardi è stata protagonista della pellicola All You’ve Got – Unite per la vittoria. Tra le principali pellicole che hanno scandito fino a questo momento la sua carriera al cinema ricordiamo 12 Round, Il mondo dei replicanti, Il bosco dell’orrore, The Green Hornet, Sotto accusa – Bad Blood, Fiducia tradita e Scherzo letale. Mora e di una bellezza letale in Italia è stata doppiata da Chiara Gioncardi, Alessandra Korompay, Maura Ragazzoni e molte altre ancora.

Info e orario del film

Un principe per l’estate va in onda su Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 10 giugno a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dalla casa cinematografica della Hallmark Channel. La regia di questa film è stata curata da Peter Sullivan il quale ha dato il proprio supporto anche per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Jeffrey Schenk e Topher Payne. Il montaggio è stato realizzato da Randy Carter, le musiche della colonna sonora sono state composte da Matthew Janszen e nel cast sono presenti tra gli altri Taylor Cole, Jack Tuner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel e Kassandra Clementi.

Un principe per l’estate, la trama del film

Ecco la trama di Un principe per l’estate. Una ragazza americana dopo aver completato il proprio percorso formativo, spera di poter realizzare il sogno di diventare una grande professionista per quanto riguarda le relazioni pubbliche. Da alcuni mesi lavora per un’importante società che si occupa per l’appunto di relazioni pubbliche nella speranza che ben presto il proprio capo le possa affidare un importante compito, attraverso il quale mettere in risalto tutte le tue capacità e competenze in questo settore. L’occasione giusta sembra arrivare quanto un principe di un piccolo stato europeo si trova in vacanza in una piccola cittadina degli Stati Uniti d’America. Il principe è notoriamente famoso per essere una sorta di donnaiolo e soprattutto per non riuscire a resistere a quelle che sono delle forme di divertimento piuttosto originali.

In particolare, in un’importante citta americana si è lasciato andare in un pittoresco bagno all’interno di una fontana pubblica meritandosi così l’arresto e quindi delle conseguenze negative per quanto concerne le immagini della famiglia reale. I suoi genitori volendo rimediare a questo terribile errore commesso dal principe, decidono di contattare l’agenzia di relazioni pubbliche per trovare un modo per riabilitare l’immagine della famiglia reale agli occhi delle persone. Purtroppo la titolare dell’agenzia è alle prese con un piccola malanno di stagione, per cui la ragazza americana si vede costretta a fingersi il suo capo e quindi occuparsi in prima persona della vicenda. Questo richiede un contatto diretto con il principe durante la sua permanenza nella piccola cittadina degli Stati Uniti d’America.

La ragazza, oltre a farsi apprezzare per delle trovate piuttosto interessanti che permettono al Principe di riconquistare l’opinione pubblica, si renderà conto molto presto di essere attratta irrimediabilmente dal Principe. Anche quest’ultimo sembra apprezzare molto la compagnia dell’esperta per cui tra di loro si gettano le basi per una bellissima ed appassionante storia d’amore che verrà contrastata in ragione dei classici intrighi di corte legati al ruolo di erede al trono.



