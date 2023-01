Un principe su misura/ Su Rai 2 il film con Natalie Hall

Un principe su misura, film di Rai 2 diretto da Marita Grabiak

Un principe su misura è un film romantico del 2021, che va in onda dalle 17,15 oggi, 1° gennaio, su Rai 2. La regia è di Marita Grabiak, mentre gli interpreti sono: Natalie Hall, Jonathan Keltz e Melinda Michael. La regista Marita Grabiak ha iniziato la sua carriera come assistente di produzione e poi ha proseguito dirigendo episodi di numerose serie televisive rivolte ai ragazzi: Dawson’s Creek, Smalville, Angel, Buffy, Everwood e One Tree Hill.

Ha diretto anche alcuni episodi di ER, Firefly, Lost, The Inside e Cold Case. La protagonista del film Un principe su misura, Natalie Hall, è un’attrice e cantante canadese, nota per aver preso parte alla soap opera All my children. La giovane attrice ha preso parte ad altre serie famose come Family Pretty Little Liars, Law & Order, CSI e Drop Dead Diva.

Il protagonista maschile di Un principe su misura Keltz è noto per il suo ruolo nella serie televisiva Entorauge. Ha partecipato inoltre ad altre serie televisive importanti come I misteri di Murdoch e Heartland. Il profilo Instagram dell’attore è molto seguito grazie anche alla sua relazione con l’attrice Laysla De Oliveira.

Un principe su misura, la trama del film

La narrazione del film Un principe su misura è incentrata su una giovane donna di nome Cindy, la quale possiede un unico grande sogno e cioè quello di diventare una famosa fashion designer. Il percorso per realizzare il suo desiderio è contornato da momenti facili e quelli più difficili, ma la ragazza è determinata e nessuno può fermarla e porle dei limiti.

Finalmente un giorno viene assunta per vestire le ricche signore di una famiglia che ospita un ballo di beneficenza. L’occasione è ghiotta per Cindy che entusiasta si mette subito al lavoro per cercare di fornire alle signore della borghesia tutti i consigli migliori e sfoggiare outfit che siano all’atezza delle loro aspettative. Il ballo di beneficenza rappresenta per Cindy, non solo il coronamento dei suoi sogni e delle sue aspirazioni professionali, ma anche una svolta nella sua vita sentimentale. Infatti, al ballo, la ragazza incontra il principe Ronan, giunto in città per partecipare al gala di beneficenza e tra i due scocca la scintilla.

