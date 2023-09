Un principe tutto mio, Italia 1/ Una commedia sentimentale, oggi, domenica 3 settembre 2023

Un principe tutto mio, una pellicola del 2004 diretta da Martha Coolidge

Questa domenica 3 settembre andrà in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14.30, la commedia sentimentale del 2004 intitolata Un principe tutto mio. Il film è diretto dalla regista Martha Coolidge celebre per avere curato le riprese di alcune serie televisive e film di successo come Sex and the City, CSI: Scena del crimine e Material Girls. La protagonista è interpretata dalla bellissima Julia Stiles, nota al pubblico sopratutto per il ruolo di Nicky Parsons nella serie di film Bourne e per quello di Lumen Pierce nella serie tv Dexter. Al suo fianco nei panni del Principe Edvard l’attore britannico Luke Mably, protagonista anche del sequel Un principe tutto mio 2 – Un matrimonio da favola, in cui però la Stiles è sostituita dall’attrice Kam Heskin.

Il film è stato realizzato per puro caso nello stesso anno in cui il vero principe di Danimarca, Frederik, ha sposato Mary Donaldson, una ragazza di origini australiane che non appartiene ad una famiglia nobile. Un’altra coincidenza molto particolare riguarda il fatto che anche Mary non sapeva che il suo fidanzato fosse un principe nel momento in cui lo aveva conosciuto. Il film ha avuto ottimi riscontri da parte del pubblico, arrivando ad incassare più di 37 milioni di dollari al botteghino. Questo successo ha convinto i produttori a realizzare tre sequel: Un principe tutto mio 2 – Un matrimonio da favola (2006), Un principe tutto mio 3 (2008) e Un principe tutto mio 4 – Avventure esotiche (2010).

Un principe tutto mio, in onda oggi alle ore 15:10 su Italia 1: la trama

Un principe tutto mio racconta la storia della giovane e bella Paige Moran (Julia Stiles), una brillante studentessa di medicina all’università del Wisconsin. Paige è una ragazza molto forte e decisa, con le idee molto chiare su quello che sarà il suo futuro: la ragazza infatti vuole girare il mondo esercitando la sua professione come medico. Un giorno Paige fa la conoscenza dell’affascinante Eddie (Luke Mably), un ragazzo di origini danesi molto ricco e viziato. Il giovane, annoiato dalla sua comoda vita tra motori e gare automobilistiche, ha deciso di fare un’esperienza negli USA con il suo amico Soren (Ben Miller). All’inizio i due non vanno assolutamente d’accordo, ma in realtà dietro i ripetuti battibecchi si nasconde una forte attrazione che li porterà man mano ad innamorarsi l’uno dell’altra.

Paige invita quindi il ragazzo a casa della propria famiglia, per trascorrere le vacanze insieme. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando Eddie non rivela la sua vera identità: è il principe ereditario di Danimarca. Il giovane infatti aveva deciso di iscriversi al college nel tentativo di rimandare il più possibile i propri doveri reali e Soren in realtà è la sua guardia del corpo. Paige rimane scioccata da questa notizia, ora si trova davanti ad un bivio: continuare a seguire i propri sogni o restare al fianco di Eddie e scegliere un futuro regale.











