Un professore/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Dante torna a Roma, il figlio…

Un professore, anticipazioni prima puntata 11 novembre

Questa sera, giovedì 11 novembre, alle 21.25 su Rai debutta la nuova serie tv in 6 serate dal titolo “Un Professore”, interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, con la regia di Alessandro D’Alatri. Il protagonista della fiction è Dante Balestra è un professore di filosofia, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Il rapporto tra padre e figlio non è facile: Dante è anticonformista e rivoluzionario, Simone è rigido. I due si ritrovano insieme non solo a casa, ma anche a scuola: Dante inizia a insegnare al liceo Leonardo da Vinci, frequentato dal figlio. Simone, che ha da poco scoperto la propria omosessualità, non sa che il padre nasconde una ferita del passato, di cui solo la madre Virginia è a conoscenza. Dante si appassiona subito a Manuel, la “pecora nera della classe” e il ragazzo di cui Simona ha scoperto di essersi innamorato. Manuel è il figlio di Anita, che riesce a far breccia nella spessa corazza che Dante ha eretto fra sé e i sentimenti.

Un professore, trama episodi “Socrate” e “Roland Barthes”

Gli episodi di “Un professore” sono tutti intitolati con il nome di un grande filosofo. Nel primo episodio “Socrate” Dante Balestra (Alessandro Gassmann) torna a Roma dopo tanti anni di assenza: l’ex moglie Floriana (Christiane Filangieri) deve lasciare la Capitale per lavoro e Dante dovrà occuparsi del figlio Simone (Nicolas Maupas). Tra padre e figlio i rapporti sono tesi: il ritorno evoca brutti ricordi in Dante, mentre Simone sta vivendo una crisi con la sua ragazza Laura (Elisa Cocco). Nonna Virginia (Pia Engleberth), madre di Dante, si trasferisce da loro. A scuola, invece, Dante si ambienta subito: conquista la giovane prof di matematica (Sara Cardinaletti) e prende a cuore Manuel (Damiano Gavino), ragazzo ribelle ma brillante. Anita, la madre di Manuel, quando vede Dante scopre di averlo già incontrato, ma in quale circostanza del passato?

Nel secondo episodio di “Un professore” dal titolo “Roland Barthes” Simone lascia Laura senza spiegazioni. Dante suggerisce alla ragazza di farsi rispettare: inaspettatamente Laura, per ferire l’ex ragazzo, gli dice di essere incinta. Santa fa a visita a Giuseppe Palombo, detto Pin, studente che non esce di casa da mesi. Pin è magro, gracile, capelli scuri e lunghi, un outsider nella classe, al punto che è stato fatto oggetto di bullismo e battute omofobe. Dante riuscirà a convincerlo a tornare a scuola? Dante e Anita si incontrano: tra loro c’è subito attrazione ma anche una certa tensione, dovuta a quanto accaduto nel passato. Al concorso, la poesia dei ragazzi viene squalificata e Dante, per consolarli, li invia a cena, generando l’ennesima lite con Simone. Anita trova nella stanza di Manuel un pacco di banconote: il figlio è nei guai?

