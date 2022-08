Un sogno per te/ Su Rai 1 il film con Emilia Schule

Un sogno per te, film di Rai 1 diretto da Martin Schreier

Un sogno per te sarà trasmesso oggi, 23 agosto, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film che unisce sapientemente commedia e dramma prodotto in Germania nel 2019 e diretto da Martin Schreier in collaborazione con Emilia Schule e Dennis Mojen.

Nel cast di Un sogno per te troviamo Emilia Schule, Ken Duken, Nikolai Kinski, Alxel Chreiber, Svenja Jung, Michael Gwisdek e molti altri ancora. Se si tratta di attori non molto noti in Italia sono delle stelle nel proprio paese perché girato esclusivamente per la televisione.

Un sogno per te, la trama del film

Le vicende di Un sogno per te sono ambientate a Berlino nel 1961 e raccontano la storia di un giovane di nome Emil, praticante come comparsa presso una casa di produzione cinematografica, innamorato di una dolce ballerina carica di aspettative di nome Milou. Dopo una conoscenza ricca di passione e sentimento il loro amore appena sbocciato trova un incredibile e imprevisto ostacolo.

La scelta politica di ripristinare i confini mette i due giovani nella condizione di doversi separare inesorabilmente, sconfortati dall’impossibilità di trovare una soluzione per potersi riabbracciare. Lo sconforto fa presto spazio alla speranza, Emil infatti inizia ad elaborare un piano per poter finalmente tornare vicino alla donna amata. Il giovane vuole sfruttare la forza dell’azienda per la quale lavora per riuscire ad avere un influenza tale da organizzare un progetto lavorativo con la scuola di danza di Milou, così da poterla rivedere dopo tanto tempo e tanta sofferenza.

All’interno della Babelsberg però la concorrenza è serratissima e riuscire ad emergere per lui non sarà affatto semplice. Da semplice comparsa il suo obbiettivo diventa quindi quello di fare gavetta il prima possibile per migliorarsi come attore e riuscire a portare a termine il suo progetto. Al contempo però le cose non sembrano andare nel verso giusto, nonostante il ragazzo dal canto suo stia lavorando sodo per raggiungere Milou.

Quest’ultima infatti sembrava quasi essere sul punto di abbandonare ogni speranza, arriva infatti voce ad Emil che la donna avesse già trovato un nuovo amore. Si trattava proprio di un attore, conosciuto da poco ma che sembrava realmente poter prendere il posto del ragazzo che rischiava di mandare in fumo la tanta fatica per mettere a segno il suo piano per il ricongiungimento.

Tanto basta però per accendere in Emil una miccia inaspettata; si dimostra infatti disposto a tutto per superare le barriere sia sociali che sentimentali al fine di ritrovare l’amore della sua vita. Vince la pressione e le avversità e alla fine giunge finalmente il momento in cui può riabbracciare la sua dolce Milou.

