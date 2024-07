“Un viaggio a quattro zampe” è un film dedicato agli appassionati di animali ma non solo, diretto dal magistrale Charles Martin Smith, regista di Starman e di American Graffiti. L’emozionante pellicola racconta dell’incredibile storia di un cane che compie un percorso lunghissimo per trovare il suo padrone. Una vera e propria avventura quella della protagonista di nome Bella, una cagnolina che incontrerà innumerevoli personaggi che la aiuteranno a crescere e a scoprire il mondo, prima di ritrovare il suo Lucas, uno studente di medicina che si occupa dei reduci come volontario. Il film andrà in onda oggi 25 luglio 2024 in prima serata dalle 21.25 al posto di Noos, il programma culturale di Alberto Angela, momentaneamente sospeso per via della finale di Temptation Island su Canale 5.

Una scelta che ha fatto scuotere il capo agli appassionati di divulgazione, ma inevitabile data l’altissima previsione di ascolti del reality condotto da Filippo Bisciglia. Al posto di Noos verrà quindi trasmesso Un viaggio a quattro zampe, film d’avventura, spensierato ma anche profondo con un cast eccezionale: oltre alla cagnolina Bella che fa da protagonista troviamo Jonah Andre Hauer-King, conosciuto per aver recitato ne La Sirenetta (2023) e in Postcards from London (2018). L’attore vestirà i panni di Lucas, aspirante studente di medicina che insieme alla fidanzata Olivia si trasferisce in una casa in procinto di demolizione. Ad interpretare la sua compagna è l’attrice Alexandra Shipp, che vanta una carriera incredibile: la ricordiamo per aver recitato in diversi film, tra cui X-Men (2016), Deadpool 2 (2018), Raccontami di un giorno perfetto (2020), Barbie (2023) e Tutti Tranne Te (2023).

Un viaggio a quattro zampe su Rai1: un viaggio lungo 650km, pieno di coraggio e amore

La trama di Un viaggio a quattro zampe è una vera e propria avventura nel mondo degli animali. Tutto inizia con il giovanissimo Lucas che insieme a Olivia, la sua fidanzata, decide di trasferirsi in una casa che, purtroppo, deve essere demolita a breve. Al suo interno, una cagnolina di nome Bella, che decidono di adottare e tenere con loro. Il tutto prende una piega ancor più sorprendente quando entrambi scoprono che intorno alla casa si stanno rifugiando moltissimi gattini, cosa che spinge Lucas e Olivia a prendere posizione per evitare che il luogo venga completamente distrutto. Al che, il titolare dell’azienda di demolizione, inizia a fingere che Bella sia un pitbull, spaventando le persone e incitandole a sostenere il crollo dell’edificio.

Del resto, nella città di Denver i cani ritenuti “aggressivi per natura” e pericolosi, sono tassativamente vietati. Poi la svolta dolorosa: Bella viene catturata da un accalappiacani, cosa che spinge Lucas e Olivia a rinunciare alla loro battaglia e a trasferirsi in un altro luogo per evitare che succeda di nuovo. Una volta recuperata la cagnolina, la affidano a due amici, Terry e Axel, residenti nel Nuovo Mexico. Bella, però, affezionatissima ai padroni non riesce a sopportare la loro mancanza e decide di scappare per ritrovarli. Da qui, il suo viaggio si farà entusiasmante, a tratti pericoloso ma pieno di avventura. Una storia di crescita personale che infonde coraggio e tenacia, tratta da uno dei libri più venduti negli ultimi dieci anni: “A Dog’s Way Home”, pubblicato nel 2017 da W. Bruce Cameron.