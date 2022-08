Un weekend d’agosto/ Su Rai 1 il film con Nadja Uhl

Un weekend d’agosto va in onda su Rai 1 oggi, sabato 6 agosto, a partire dalle 17.15. Si tratta di una commedia sentimentale per la regia di Gronenborn, resa famosa per aver scritto e diretto il film Alaska.de, Adil geht, 99euro films. È nata a Oldenburg nel 1978 e ha diretto la serie televisiva Galileo Mystery. Nel cast abbiamo Nadja Uhl. Nel 2000 ha vinto al Festival di Berlino il Premio Orso d’argento come migliore attrice per Il silenzio dopo lo sparo. Il protagonista maschile è Carlo Ljubek, attore tedesco nato a Bocholt.

Marie is on fire: tutto o niente/ Su Canale 5 il film del ciclo d'azione

Il cast Un weekend d’agosto è arricchito dalla presenza di Amelie Herres, Gisela Aderhold e ancora Gitta Schweighoefer e Thomas Limpinsel. Il film è stato prodotto in Germania e mandato in onda nel 2019. Fa parte di una serie di pellicole destinate al circuito televisivo e mandate in onda sui canali televisivi italiani nel periodo estivo. Fa parte del genere commedia-sentimentale, adatta a tutta la famiglia. Produrre il film Un weekend d’agosto non è costato molto, il successo è stato discreto. Le riprese sono state fatte in vari luoghi della Germania.

Audace colpo dei soliti ignoti/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman

Un weekend d’agosto, la trama del film

Un weekend d’agosto racconta la storia di Katja interpretata da Nadja Uhl. La donna di professione insegna in una scuola elementare e conduce una vita serena e tranquilla con il marito Thomas che la adora e sua figlia Leonie, il tesoro della casa. Un venerdì mentre sta tornando tranquillamente a casa, vede un po’ distante da lei un giovane che la fotografa. Non conoscendo l’uomo si spaventa e furibonda si dirige verso di lui obbligandolo a cancellare la foto che le ha appena scattato.

Tra i due nasce un battibecco. Il giovane cerca di farle capire che nel suo gesto non c’è nulla di malvagio e di non avere timore, ma Nadja non vuole sentire ragioni e insiste nella sua richiesta. Nel fine settimana la donna rimane a casa da sola e con apprensione vede dalla finestra avvicinarsi verso casa sua il giovane che aveva redarguito il giorno prima. Con la mente comincia a fantasticare, ma lo affronta con coraggio. Daniel con voce pacata le chiede dell’acqua e lei gli mostra la fontana che è all’esterno della casa. L’atteggiamento di Katja è scostante e anche molto freddo, non si fida del giovane. Daniel le chiede dove può piazzare la sua tenda per trascorrere la nottata e la donna gli indica un campo poco distante dalla sua abitazione. Il giovane che continua a essere gentile con l’insegnante, per ringraziarla della sua gentilezza e sdebitarsi con lei la invita a cena.

QUASI NEMICI/ Film Rai 3: Camélia Jordana miglior attrice esordiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA