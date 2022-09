UNA CASA TUTTA NOSTRA/ Su Rai 1 il film con Katharina Schuttler, figlia d’arte

La principale protagonista del film “Una casa tutta nostra” è l’attrice tedesca Katharina Schuttler nata a Colonia nel mese di ottobre del 1979. Si può considerare a tutti gli effetti una figlia d’arte perché suo padre è un attore nonché regista e direttore di teatro per cui ha ereditato da lui questa passione. Questo le ha permesso anche di iniziare da giovanissima a recitare con le prime esperienze già all’età di 11 anni. Tra le più importanti partecipazioni in ambito cinematografico montiamo il film Oh Boy – Un caffè a Berlino per la regia di Jan Ole Gerster, Heidi diretto da Alain Gsponer, Elser – 13 minuti che non cambiarono la storia mentre sul piccolo schermo ha recitato in Stadtklink, Carlos, Generation War e Dogs of Berlin.

Una casa tutta nostra, il film in seconda serata su Rai 1

La programmazione televisiva di Rai 1 prevede per la seconda serata di questo giovedì 22 settembre, partire dalle ore 23:35, la messa in onda del film “Una casa tutta nostra” (titolo originale: “Hausbau mit Hindernissen”). Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2017 con la regia affidata a Till Franzen il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura.

Nel cast figurano tra gli altri Katharina Schuttler, Hans Low, Arne Wichert, Lili Ray, Peter Franke e Angela Winkler. Le riprese si sono svolte in Germania, in particolare nella capitale Berlino.

Una casa tutta nostra, la trama del film

Nel film “Una casa tutta nostra” Martin è sposato con Carla, dalla quale ha avuto due splendidi figli. Vivono felicemente a Berlino ma sono costretti a fare i conti con una casa troppo piccola per le esigenze di tutti e quattro. Ma Martin, con il suo lavoro di piastrellista, non guadagna a sufficienza per comprare una casa più grande. Anche sua moglie si dà da fare lavorando come infermiera professionale presso un ospedale berlinese. Inoltre la vita nella capitale tedesca è abbastanza cara.

A questo punto marito e moglie si rendono conto che l’unica soluzione possibile per poter vivere in uno spazio più adeguato alle loro esigenze sia quella di lasciare il centro città e di andare a vivere in periferia. Si rivolgono ad alcuni amici specializzati nel settore immobiliare e vengono a sapere della possibilità di acquistare, a un prezzo davvero vantaggioso, una splendida costruzioni in aperta campagna. Certo ci sono dei disagi perché per raggiungere il posto di lavoro devono percorrere un po’ di chilometri e soprattutto devo accompagnare i figli a scuola. A

lla fine con loro risparmi riesco ad acquistare questa casa che in realtà non è stata ancora completata. Tuttavia commettono degli errori nelle loro valutazioni perché gli interventi da completare sono piuttosto lunghi. Proprio quando sembra che tutto vada per il peggio, ecco che arriva un aiuto insperato che permetterà la famiglia finalmente di realizzare il sogno di avere una casa propria dagli spazi importanti.

