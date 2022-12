Una Corona per Natale, Rai 2/ La commedia romantica del 2015 girata in Romania

Una Corona per Natale: il film girato in Romania

La prima serata del 25 dicembre, su Rai 2 offre a partire dalle ore 19.00 Una Corona per Natale (Crown for Christmas), coro. Le musiche sono a cura di Chris Hajian, il montaggio è di Charles Norris e Heath Ryan, e la fotografia di Viorel Sergovici.

Il cast di Una Coroma per Natale è composto da Danica McKellar, Rupert Penry-Jones, Ellie Botterill, Pavel Douglas, Amy Marston, Alexandra Evans, Emma Burdon-Sutton, Rose Neville, Rollo Skinner, Deborah Moore, Cristian Bota e Isabela Neamtu.

Una Corona per Natale: la trama del film

La trama di “Una Corona per Natale” segue la storia della giovane Allie Evans (Danica McKellar), in forte bisogno di denaro per riuscire a pagare gli studi dell’adorato fratello Aaron (Rollo Skinner). La ragazza, dopo essere stata licenziata dal lussuosissimo hotel di New York in cui lavorava per non aver preparato in tempo una stanza destinata ad un cliente, si rivolge al caro amico Fergus (Pavel Douglas), chiedendo aiuto. Fergus è il maggiordomo personale di un ricchissimo cliente dello stesso albergo dove Allie lavorava. Conoscendo i problemi economici della sua amica, mette una buona parola per farla assumere come istitutrice della principessina Theodora (Ellie Botterill), sua figlia. Il ricco uomo, Maximilian (Rupert Penry-Jones), è re dell’immaginario regno del Winshire.

Allie è una ragazza molto paziente ma la principessina è insopportabile e la protagonista inizia a pensare di lasciare l’incarico. Dietro il comportamento brusco di Theodora c’è però la sofferenza per la morte prematura della madre, evento dopo il quale la principessa ha iniziato ad essere aggressiva con tutti, tanto da mettere in fuga tutte le governanti assunte fino a quel momento. Allie cerca di instaurare con la piccola un rapporto di stima e di amicizia: dopo alcuni tentativi andati a vuoto, le iniziali angherie si trasformano in un rapporto d’amore. Theodora rivela ad Allie un segreto, ossia che il padre sposerà la contessa Clelia (Alexandra Evans), con cui la principessa non ha un bel rapporto e che non vuole come futura matrigna. Theodora si è invece affezionata ad Allie, tanto che vuole che nasca una storia d’amore con il padre. Dopo una serie di difficoltà iniziali, Allie e Max si innamorano.

