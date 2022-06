Una folle passione/ Su Canale 5 il film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Una folle passione, film di Canale 5 con la sceneggiatura di Christopher Kyle

Una folle passione andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 di oggi, sabato 11 giugno. Serena è stato girato nel 2014 da Susanne Bier, regista e sceneggiatrice danese. Il primo film in lingua inglese, Noi due sconosciuti, viene diretto nel 2007 e seguono In un mondo migliore (con cui ha vinto il Golden Globe e l’Oscar), la miniserie The Night Manager, Bird Box e la serie The Undoing. Una folle passione è ispirato al romanzo Serena di Ron Rash. La sceneggiatura di Una folle passione è di Christopher Kyle; i produttori sono Ben Cosgrove, Mark Cuban, Steve Schwartz, Paula Mae Schwartz, Todd Wagner e Nick Wechsler; la fotografia è di Morten Søborg e le musiche di Johan Söderqvist. Jennifer Lawrence e Bradley Cooper sono protagonisti del film.

Una folle passione, la trama del film: nel 1929 nella Carolina del Nord

Una folle passione è ambientato nel 1929 nella Carolina del Nord. George Pemberton ha un’industria di legname con il socio Buchanan. George va a Boston per lavoro e incontra Serena Shaw, la figlia di un ricco e defunto produttore di legname. La ragazza è orfana a causa di un incendio di cui è l’unica sopravvissuta. I due si innamorano e si sposano. George ritorna in Carolina del Nord con la nuova moglie, ma Buchanan ha fin da subito delle brutte sensazioni su Serena.

Con il passare dei giorni, George coinvolge la moglie nell’azienda e ordina ai dipendenti di affidarsi a lei, che si dà molto da fare: abbatte degli alberi e addomestica un’aquila per catturare i serpenti. I due coniugi devono fronteggiare lo sceriffo del paese, che vuole acquistare la loro proprietà e farne un parco. Buchanan però si fa tentare dal denaro e vuole accettare l’offerta. George lo scopre e Buchanan inizia a ricattarlo: se non venderà lo manderanno in carcere per degli affari loschi del passato. George uccide Buchanan. Come andrà a finire?

