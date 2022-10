Una intima convinzione/ Su Rai 3 il film con Marina Fois

Una intima convinzione, film di Rai 3 diretto da Antoine Raimbault

Una intima convinzione è un film, a metà tra il thriller e il drammatico, di produzione francese del 2019 che va in onda a partire dalle ore 21,25 di oggi, 13 ottobre, su Rai 3. Il regista, nonché sceneggiatore del film è Antoine Raimbault, qui all’esordio, mentre gli interpreti sono: Marina Fois, Olivier Gourmet e Laurent Lucas. La storia del film è asata sul processo reale fatto a Jacques Viguier e raccontato dal punto di vista del suo avvocato Eric Dupont-Moretti. Il personaggio di Nora invece è stato creato direttamente per il film.

Una intima convinzione, la trama del film

La storia del film Una intima convinzione prende spunto dal reale processo in appello di Jacques Viguier, raccontata dal punto di vista del suo legale. La protagonista reale del film è Nora, che dopo aver partecipato come giurata al processo di primo grado, si convince dell’innocenza dell’uomo. L’imputato è accusato di aver commesso l’omicidio di sua moglie e Nora. è talmente convinta della sua non colpevolezza che decide di aiutarlo.

Per sostenere la sua teoria, Nora convince il maitre di un bar a testimoniare in sua difesa durante il secondo processo di appello. Non paga, convince un avvocato di successo, Eric Dupont-Moretti a difendere Jacques. I due combatteranno insieme una dura battaglia contro l’ingiustizia e per la ragazza rappresenterà un motivo di vera ossessione, dato che per lei dimostrare l’innocenza di Jacques diventerà una battaglia personale.

