Una notte al museo/ Video, su Rai 2 il film con Ben Stiller (oggi, 12 aprile 2020)

Una notte al museo va in onda su Rai 2 oggi, domenica 12 aprile, alle ore 14. Una pellicola realizzata nel 2006 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Twenty Century Fox in collaborazione con altre realtà del settore mentre la regia è stata affidata a Shawn Levy. Il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Thomas Lennon e Robert Ben Garant, il montaggio è stato realizzato da Don Zimmermann, la scenografia è stata ideata da Claude Parè mentre le musiche della colonna sonora composte dal nostro Alan Silvestri. Nel cast di questo film figurano Ben Stiller, Carla Gugino, Robin Williams, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs e Jake Cherry.

Una notte al museo, la trama del film

Ecco la trama di Una notte al museo. Larry è un uomo che sta facendo i conti con un’esistenza alquanto insoddisfacente in quanto, non solo ha dovuto prendere atto del fallimento del suo matrimonio, ma deve anche e soprattutto fare i conti con la delusione del proprio figlio di 10 anni il quale si vergogna di lui anche perché attualmente non ha ancora trovato alcun posto di lavoro. Tuttavia, la vita di Larry potrebbe avere una splendida svolta grazie ad una coincidenza che gli permette di venire a contatto con il direttore del Museo di storia naturali di New York. In particolare, Larry viene assunto come nuovo custode della struttura anche perché, in ragione della scarsa presenza di pubblico, è necessario effettuare dei tagli per cui lui dovrà in pratica sostituire i tre precedenti custodi ormai arrivati all’età per poter andare in pensione.

I tre custodi, prima di lasciare il proprio lavoro, decidono di impartire al nuovo arrivato una serie di informazioni che potrebbero rivelarsi molto utili ed in particolar modo gli lasciano uno strano documento nel quale sono riportate una serie di informazioni e comportamenti che deve tenere durante la custodia notturna. Inoltre, i tre vecchi custodi, fanno presente l’esigenza e la necessità che nessuno possa entrare ed uscire dal museo durante la notte. L’uomo non tiene particolarmente conto a queste raccomandazioni che appaiono alquanto bizzarre anche perché nel museo durante la notte non c’è nessuno al di fuori di lui stesso. Incredibilmente ad un certo punto il museo inizia ad animarsi con il povero Larry che dovrà fare i conti con lo scheletro di un enorme tyrannosaurus rex oppure con i personaggi che hanno caratterizzato la storia del mondo e soprattutto degli Stati Uniti d’America come nel caso del generale Roosevelt oppure di un gruppo di soldati romani senza dimenticare Cristoforo Colombo e lo stesso Attila. Un’esperienza incredibile che cambierà per sempre la vita del giovane custode.

