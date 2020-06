Una notte da leone 3/ Video, su Italia 1 il film del regista di Joker (21 giugno)

Una notte da leone 3 (The Hangover Part III) andrà in onda su Italia 1 alle 21.30 domenica 21 giugno. É diretto ancora una volta da Todd Phillips, che ne cura anche la sceneggiatura con Craig Mazin e la produzione con Daniel Goldbergl, il soggetto è di Jon Lucas e Scott Moore. Phillips è un regista, specializzato in commedie, come ad esempio la trilogia di Una notte da leoni. Ha vinto il Leone d’oro per il film Joker (2019) ed ha ricevuto anche la candidatura ai premi Oscar come miglior regista, miglior film e miglior sceneggiatura non originale. Tra l’altro Bradley Cooper, uno degli attori protagonisti de Una notte da leone 3, nel 2020 ha ricevuto l’ottava candidatura all’Oscar, nella categoria miglior film, proprio per aver co-prodotto il film Joker. Tra i protagonisti di Una notte da leone 3 ritornano Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Ken Jeong.

Una notte da leone 3, la trama del film

In Una notte da leone 3, a causa della follia infantile di Alan Garner (Zach Galifianakis) si continuano a verificare una serie di incidenti irrimediabili. Per aiutarlo a stare meglio quindi, i suoi amici, sotto richiesta della madre e della sorella, lo vogliono accompagnare in una struttura per curarlo. Intraprendono un viaggio in auto, che tuttavia viene presto interrotto dal sequestro di Doug Billings (Justin Bartha) da parte del gangster Marshall e di Doug (Mike Epps). Per riavere l’amico, Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Alan devono consegnargli Mr. Chow (Ken Jeong), fuggito dal carcere di Bankok e responsabile del furto dei miliardi sottratti a Marshall. Come sempre il gruppo di amici dovrà affrontare situazioni inverosimili e prove folli, ma alla fine riusciranno i tre amici nell’impresa?

Video, il trailer de Una notte da leone 3





© RIPRODUZIONE RISERVATA