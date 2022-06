Una notte da leoni 3/ Su Italia 1 il film con Zach Galifianakis

Una notte da leoni 3, film di Italia 1 diretto da Todd Phillips

Una notte da leoni 3 va in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 giugno, in prima serata a partire dalle ore 21.25. Si tratta del terzo capitolo della fortunata Saga cinematografica realizzato nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con la Legendary Pictures.

La regia di Una notte da leoni 3 è stata affidata è curata da Todd Phillips con soggetto tratto dai personaggi ideati da Jon Lucas e Scott Moore mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso regista in collaborazione con Craig Mazin. La fotografia è curata da Lawrence Sher, i costumi di scena sono stati realizzati da Louise Mingenbach mentre nel cast sono presenti tra gli altri Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Leong e Melissa McCarthy.

Una notte da leoni 3, la trama del film

Leggiamo la trama di Una notte da leoni 3. Leslie riesce ad evadere dal carcere del quale era stato rinchiuso approfittando di un momento di grande confusione causato da una rivolta. Invece Alan è sempre alle prese con le sue problematiche di salute mentale e fisica che lo vedono costretto a utilizzare costantemente potenti farmaci. Tuttavia questo non lo tiene lontano dai guai tant’è che combina un disastro dietro l’altro.

Purtroppo una delle sue ultime bravate ha conseguenze molto grave perché suo padre, per la grande rabbia, viene colto da un malore e muore praticamente sul colpo. Sua madre ormai disperata e in piena sintonia con sua sorella decidono che è arrivato il momento per lui di essere ricoverato in un istituto psicoterapeutico dello stato dell’Arizona. Purtroppo la famiglia si affida alle persone sbagliate affinché ci sia il ricovero ossia Phil, Stu insieme a Doug. I quattro così si mettono nuovamente in viaggio stavolta per raggiungere la struttura sanitaria indicata dalla mamma con la volontà di dare un aiuto concreto alla loro amico ma in realtà si ritrovano immediatamente nei guai.

Manco a dirlo soltanto dopo pochi chilometri dall’inizio del loro viaggio si ritrovano assaltati da uno squadrone di sicari nel quale trovano una loro vecchia conoscenza.

Tra di loro c’è una vecchia situazione da risolvere che riguarda anche Lesley che è riuscito a far sparire un importante bottino di 42 milioni di dollari in lingotti d’oro. Il capo della banda allora decide di prendere in ostaggio Doug per invogliare gli altri tre amici nel trovare Leslie e soprattutto la metà di quel bottino. I tre amici si ritroveranno così come gestire una situazione complicata durante la quale combineranno tanti guai con ripercussioni ulteriori sulla salute mentale del povero Alan.

