Una notte di mezza estate, Lucky Luke/ Su Rete 4 il film con Terence Hill

Una notte di mezza estate (Lucky Luke) è una pellicola che vedrà la sua programmazione oggi, sabato 17 luglio 2021, a partire dalle ore 15.35 su Rete 4. Il film che è una produzione ascrivibile al genere Western adatto a tutta la famiglia ha visto la sua produzione nel lontano 1991, esso vede la regia del bravo Terence Hill, Hill interpreta anche il ruolo di attore principale. Quest’ultimo rimane paradossalmente l’unico spunto interessante perché il film è scarico e rimane una cosa vista e rivista seguendo i già deboli di per sé capitoli precedenti.

Una notte di mezza estate, Lucky Luke: la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Una notte di mezza estate, Lucky Luke. I fratelli Dalton, gli eterni rivali dello sceriffo Luke, sono rinchiusi già da parecchio tempo all’interno di un fortino noto come Daisy Town. I due per cercare di alleviare non solo la propria noia ma anche quella della popolazione del forte inscenano una pseudo produzione artistica. Tutto sembra andare per il verso giusto fin quando all’interno della piccola città non giunge una zingara. L’arrivo della donna viene preso da tutti come un grazioso diversivo, che insieme alla trovata dei fratelli potrà alleviare la monotona e ripetitiva vita all’interno del fortino. La chiromante porta con se però una pozione magica, e tutti sono desiderosi di provare quello che in verità è un filtro d’amore.

Qualcosa va però storto e allora lo spettatore si ritroverà a vivere degli episodi veramente paradossali. Joe Dalton si innamora infatti della zingara, ma non sarà solamente lui a sperimentare la forza del filtro magico. Molti saranno gli amori che sbocceranno tra questi i più forti sono quelli che interessano Jack Dalton che prende una cotta per Lotta e Averell che si innamora perdutamente di Jolly Jumper. Alla fine si scopre che la pozione ha un effetto temporale limitato, tutto tornerà miracolosamente al suo posto, e la vita monotona del fortino riprenderà il suo corso, questa volta accettata però da tutti con una maggiore tranquillità.

