Una Vita/ Anticipazioni puntata 16 agosto: qual è il piano di Genoveva?

Una vita, anticipazioni puntata 16 agosto

Torna l’appuntamento con Una Vita. Nella puntata di oggi, lunedì 16 agosto, Felipe é sempre più sconvolto perché ha ricevuto due lettere che gli rivelano delle notizie contraddittorie, da parte di Santiago e da parte di Genoveva. Quest’ultima, in realtà, sta tessendo la sua trama per riuscire a farsi scarcerare e far ricadere la colpa su altri. Armando ha invitato Ramon ad unirsi ad un circolo culturale fondato dai suoi amici che discutono spesso di politica. Si scopre, invece, che si tratta del partito politico liberale, che sta cercando affiliati in Spagna.

Beautiful/ Anticipazioni 16 agosto 2021: i sensi di colpa di Shauna, Ridge affronta Brooke

A casa di Liberto e Rosina si verifica uno strano guasto alle tubature che rende la casa non agibile, tanto che i due sono costretti a trasferirsi temporaneamente alla locanda di Fabiana e Servante. Si scoprirá, infine, che é stato lo stesso Servante a sabotare l’impianto così da avere degli ospiti eleganti alla locanda che possano darle un pochino di lustro e attirare altri clienti danarosi. Bellita non vorrebbe trasferirsi in America con il marito ma, dopo tutto quello che hanno passato, non vuole dargli un’altra delusione.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 agosto: Suhan medita finto matrimonio

Una Vita, dove siamo rimasti?

Cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Una Vita? Le nozze sono state celebrate e la mattina dopo le due coppie sono pronte per partire: Ildefonso e Camino andranno in una tenuta di campagna per la luna di miele mentre Emilio e Cinta sono in partenza per l’Argentina. Felicia convoca i due figli per salutarli ma é evidente che Camino non è felice per il matrimonio appena contratto ed é quasi allergica alle parole dolci che invece le rivolge il marito. Cinta ed Emilio invece partono dopo essersi accompagnati da tutti, insieme ad Arantxa che al termine delle nozze ritorna al suo paese al nord, lasciando Cesareo molto scosso visto che sia lei che la compagna hanno capito che le loro esigenze di vita sono troppo diverse per trovare una conciliazione.

Una Vita / Anticipazioni puntata 14 agosto: Felipe fa una scoperta sorprendente

Bellita é triste per la partenza della figlia e così invita Julio a trascorrere più tempo possibile insieme a loro per costruire un legame familiare. A complicare ancora di più le cose, però, contribuisce una chiamata del produttore americano che vuole proporre a José di trasferirsi in America dove potrà diventare una stella cinematografica e conquistare Hollywood. Il Dominguez é lusingato ma non sa cosa rispondere, soprattutto ora che suo figlio Julio si é trasferito ad Acacias.

Felipe va a trovare Genoveva in carcere ma…

Felipe é ancora sconvolto per aver scoperto che secondo Mendez l’assassina di Marcia é proprio Genoveva ma si lascia convincere dai suoi amici Liberto e Ramon che insistono affinché dia il beneficio del dubbio alla moglie. Così, anche se non é molto convinto, va comunque a trovarla in carcere, per la gioia della Salmeron che ha nei confronti del marito una vera ossessione. Una volta in carcere, però, l’avvocato scopre che la moglie ha scelto Velasquez come suo avvocato difensore e per questo motivo si infuria e accusa la moglie di avergli dato la prova definitiva della sua colpevolezza, altrimenti non sarebbe mai ricorsa ad un farabutto del genere. Genoveva piange per destare la sua compassione ma non ottiene successi visto che l’Alvarez Hermoso va via.

A quel punto la donna conferma l’incarico al peggior nemico del marito. La notizia dell’arresto di Genoveva ha comunque destato molto scalpore in tutta Acacias e sia i domestici che i signori si dividono fra innocentisti e colpevolisti. Liberto ha il suo da fare per tenere a bada sua moglie Rosina che vuole assolutamente spettegolare sulla vicenda, sia con la domestica Casilda che con le altre signore del quartiere. Intanto Laura accarezza sogni romantici nei confronti di Felipe ma l’avvocato, troppo preso dalle sue vicende matrimoniali, la tratta molto male intimazione di non immischiarsi nei suoi affari personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA