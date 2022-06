Una Vita, anticipazioni puntata 18 giugno 2022/ Aurelio fa delle avance a Valeria…

Una vita, anticipazioni puntata 18 giugno 2022: Lolita ha una discussione con Ramon

Andrà in onda oggi una nuova puntata della soap Una vita su canale 5. Le anticipazioni della puntata in onda oggi rivelano che Servante non ha gradito che Fabiana ha rifiutato la proposta di vendere la pensione. Per racimolare un po’ di denaro, l’uomo si fa consegnare da Alodia cento pesetas per procurargli un clavicordo, in realtà i soldi gli servono per fare un investimento in Borsa. Aurelio si avvicina troppo a Valeria, ma l’intervento tempestivo di David salva la donna dalle avances del Quesada. Lolita ha di nuovo un’accesa lite con Ramon, stanca di litigare con il suocero affida gli ultimi preparativi della commemorazione di Antonito a Marina. L’infermiere Prudencio stanco del comportamento di Felipe, lascia la casa. In poco tempo viene assunta Adoracion. A Rosina non piace la poca stima che Hortensia ha nei riguardi di Liberto. Casilda riferisce a Azucena che Guillermo è interessato a lei e vorrebbe conoscerla più da vicino. La ragazza però deve rifiutare le attenzioni del giovane perché è fidanzata, anche se il suo ragazzo non si fa sentire da molto tempo.

Servante convince gli abitanti di Acacias a consegnarli dei soldi da investire in Borsa. Marcelo insegna a Luzdivina come presentare il dessert a tavola e lei per dimostrargli la sua riconoscenza gli accarezza la mano. David ordina a Casilda di andare a pulire la casa di Valeria, per farsi perdonare dopo il litigio che la coppia ha avuto. Aurelio non si arrende e per conquistarsi le grazie di Valeria la informa di aver preso in affitto un pianoforte di lusso per la sua esibizione in pubblico. I sospetti di Genoveva su Valeria e David crescono, la donna ruba la chiave dello scrittoio del marito e quando apre il cassetto trova le lettere che Valeria ha scritto al marito Rodrigo ma che non gli sono mai state recapitate. Lolita presenta a Felipe la nuova infermiera, ma Dori viene subito trattata in modo scontroso dall’avvocato.

Una vita, dove siamo rimasti: Genoveva mette alla prova David

Nel precedente episodio di Una vita andato ieri in onda, Genoveva vuole mettere alla prova David, perché è convinta che il matrimonio con Valeria sia soltanto una finzione. La donna per far capitolare l’uomo usa la sua seduzione, ma con David non funziona, almeno in apparenza. Valeria teme che l’uomo possa capitolare di fronte al fascino della Salmeron e lo avverte di guadarsi bene da quella donna. Azucena chiede a Liberto cos’è che non va nella sua situazione finanziaria, il problema sembra più grave di quello che vorrebbe farle credere. L’uomo le dice che è costretto ad affrontare dei lavori di ristrutturazione negli appartamenti che ha in affitto, ma non è il momento giusto, sta cercando di capire come recuperare il denaro. Liberto chiede ad Arzucena di parlargli del suo fidanzato. La ragazza teme che non riesca a sopportare questa situazione, gli ha scritto una lettera ma ancora non ha ricevuto nessuna risposta. Servante sta leggendo il giornale, è molto interessato all’andamento della Borsa, già si immagina ricco e potente, difatti è convinto che tra tre mesi investendo in borsa i suoi risparmi riuscirà a guadagnare molti soldi. Casilda gli consiglia di scendere dal piedistallo.

Intanto ad Acacias si presenta un agente immobiliare che chiede a Fabiana se ha intenzione di vendere la sua pensione, la donna rifiuta la proposta. Ignazio è andato a controllare la gamba di Felipe e informa Lolita che le condizioni dell’avvocato stanno migliorando, è lui che peggiora di carattere è sempre più scontroso e l’infermiere Prudencio non riesce a tollerare la situazione, prima o poi lascerà la casa. Anche Lolita se l’è accorto ma Felipe non sente ragioni e Ramon non è una persona facile. Lolita deve risolvere un altro problema, il consiglio comunale ha deciso di dedicare una targa in memoria a tutte le vittime dell’attentato anarchico e sono invitati tutti i familiari. La Palacios è preoccupata perché Ramon non ha intenzione di parteciparvi, teme che l’onorificenza serva ai politici di turno per fare la solita passerella.











