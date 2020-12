Una Vita/ Anticipazioni puntate del 5 e 4 dicembre: una prostituta per Felipe…

Una Vita, anticipazioni puntata 5 dicembre 2020

Una Vita è l’unica certezza di questo lungo fine settimana ormai alle porte. La soap spagnola non andrà in onda domani per lasciare spazio ad Amici ma lo farà domenica e da lunedì dovrebbe andare in onda in versione xxl prendendo il posto di Beautiful, salvo ulteriori cambiamenti. Ma cosa succederà nella soap e cosa ci attende in questi primi giorni di dicembre? A quel punto sentiremo ancora parlare di Felipe e della sua caccia a Marcia, caccia che si complicherà quando l’avvocato si spingerà ad usare una prostituta per scoprire quello che è successo alla sua domestica. Lui e l’amico Mauro si troveranno alle prese con un uomo che si occupa della tratta delle donne e delle schiave e questa volta metteranno a rischio la loro vita per riuscire a scoprire la verità. Come andrà a finire per Felipe e fino a dove si spingerà questa volta? (Hedda Hopper)

Una Vita, anticipazioni puntata 4 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 4 dicembre, Mauro si finge un potenziale cliente di Cesar Andrade per riuscire a scoprire se è lui che ha rapito Marcia e dove la tiene prigioniera. Felipe, però, rischia di mandare a monte il piano dell’amico poliziotto perché fa irruzione proprio a casa del presunto schiavista. Emilio arriva a Santander e, come sperava, inizia a seguire una pista molto interessante che potrebbe aiutarlo a risolvere la situazione con Ledesma. Ad Acacias, però, Cinta inizia ad avere molti dubbi sul perché il fidanzato abbia deciso di andare a Barcellona. Intanto Felicia, pressata dalle continue richieste di Susana e Rosina, è costretta a raccontare loro che a breve si celebrerà il matrimonio con Copernico e che la decisione è stata spinta da un vecchio patto che era stato stretto fra le loro famiglie molti anni prima.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Il commissario Mendez purtroppo non ha buone notizie da dare a Felipe e Mauro e questo getta nello sconforto l’avvocato. L’ex poliziotto, però, è riuscito con i suoi mezzi ad avere un’informazione molto preziosa: c’è un tale Cesar Andrade che vive a Madrid ed è un trafficante di donne, meglio se esotiche e brasiliane. Mauro la ritiene una pista attendibile e promette di indagare a fondo, purché Felipe faccia finta con tutti di non cercare ulteriormente Marcia per non dare troppo nell’occhio. Emilio va a trovare Jose a casa sua per raccontargli il suo piano: vuole andare a Santander per indagare su Ledesma perché è sicuro di poter trovare qualche segreto che Copernico tiene ben nascosto e che potrà servire per annullare il ricatto con il quale tiene sotto scacco la famiglia Pasamar. Quando Emilio lo racconta a sua sorella, Camino si preoccupa moltissimo ma regge la scusa con sua madre quando il ragazzo lo dice a Felicia. Poiché la madre non gli crede, Emilio aggiunge che non sopporta la presenza di Ledesma e vuole cambiare per qualche giorno aria. Poi Emilio raggiunge Cinta per dirle che andrà qualche giorno a Barcellona per una fiera, con la complicità di Jose che non rivela i veri motivi del viaggio alla figlia.

Fabiana va a trovare Lolita e Carmen per avvisarle che Donna Susanna ha capito che c’è qualcosa che non va in casa Palacios. Le due contendenti, allora, decidono di trovare un modo per nascondere a tutti la verità e cioè che non si sopportano. Felipe si incontra con Liberto il quale vorrebbe farsi raccontare la verità su come sta affrontando la perdita di Marcia, non credendo alle parole dell’avvocato che giura di stare bene. Tuttavia Felipe, per mantenere fede alla promessa fatta a Mauro, non si apre e continua a sostenere la tesi secondo la quale sta superando la rottura. Lolita e Carmen decidono di mettere fine ai pettegolezzi e vanno a fare una passeggiata per il quartiere a braccetto così da mettere a tacere le voci che le vogliono in rotta. Proprio durante il giretto incontrano Susana che però non crede per un solo momento a quello che le due le raccontano sul bellissimo rapporto che hanno. A casa di Genoveva si tiene un’altra riunione per il rimpatrio dei soldati in Spagna e Felipe appare molto assente e preso da altre preoccupazione. Servante, su consiglio di Cesareo, regala a Fabiana dei pettini di tartaruga per i capelli. La donna si commuove perché nessuno mai le ha fatto un regalo così bello e riesce finalmente a perdonare il suo socio che l’aveva fatta arrabbiare il giorno prima accusandola di essere troppo pettegola.



