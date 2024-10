Una vita da gatto, di Barry Sonnenfeld

Sabato 5 ottobre 2024, in seconda serata su Italia 1, verrà trasmesso il film Una vita da gatto. Si tratta di una commedia americana del 2016 diretta da Barry Sonnenfeld, conosciuto per la versione cinematografica de La famiglia Addams e Men in Black. La sceneggiatura è frutto di un lavoro di gruppo che vede nello staff la presenza di Caleb Wilson, Gwyn Lurie, Caleb Wilson, Matt Allen, Dan Antoniazzi e Ben Shiffrin, mentre la musica è affidata alla creatività del duo russo composto da Evgenij e Saša Gal’perin.

Protagonista del film Una vita da gatto, Kevin Spacey, due volte premio Oscar per I solti sospetti e per American Beauty, che interpreta il miliardario Tom Brand. Nel cast anche Jennifer Garner, nel ruolo della moglie moglie Lara, famosa per la serie TV Alias e che abbiamo visto quest’anno in Deadpool & Wolverine. Completano il parterre Robbie Amell e Cheryl Hines, oltre che un indimenticabile cameo di Christopher Walken.

La trama del film Una vita da gatto: cambiare prospettiva può servire a redimersi

In Una vita da gatto, Tom Brand è un uomo di successo, che con impegno e dedizione ha messo in piedi la sua azienda che è diventata una fiorente realtà. Il successo, però, non è gratuito: Tom ha dovuto mettere da parte tantissime cose nella sua vita per riuscire ad occuparsi solo degli affari e lo sanno bene sua moglie Lara, sua figlia Rebecca ma soprattutto suo figlio David, che si sente spesso trascurato dal padre e soffre di essere nato dal primo matrimonio dell’uomo, ormai finito.

Conoscendo i sentimenti dei figli, Tom decide di fare una sorpresa alla piccola Rebecca per il suo undicesimo compleanno e va in un negozio di animali per comprarle il gatto che tanto desidera, anche se lui odia tutti gli animali. L’imprenditore, però, non sa che si tratta di un negozio magico, il cui proprietario riesce a guardare nell’animo dei clienti e comportarsi di conseguenza.

Proprio grazie all’azione del mago, il corpo umano di Tom finisce in coma in ospedale mentre l’animo dell’uomo si incarna nel gatto che finisce a casa dei Brand. In questo modo, vestiti i panni di Mister Fuzzypants, Tom si troverà a trascorrere più tempo con la sua famiglia e a rendersi conto di molte mancanze che ha avuto nei confronti dei suoi cari.

Con il passare dei mesi, David matura e prende il posto del padre alla guida dell’azienda. A quel punto il mago, capendo che Tom ha avuto modo di rendersi conto della situazione e di pentirsi di quanto ha fatto, decide di ricongiungerlo al suo corpo e di farlo svegliare dal coma. Tom e Lara possono così finalmente godersi insieme la vecchiaia e gioire dei successi di David, che si dimostra molto bravo negli affari, proprio come il padre. L’ultima scena vede Lara e Tom andare in un negozio di animali e ricevere in regalo proprio il gattino nel quale l’anima dell’uomo si era incarnata.