Kevin Spacey torna sul set con le figlie di Eva Henger/ L’annuncio di Caroletti a Novella 2000: “Inaspettato”

Kevin Spacey reciterà al fianco delle figlie di Eva Henger e non solo: l’annuncio di Massimiliano Caroletti a Novella 2000

Kevin Spacey torna a recitare in un nuovo film e al suo fianco ci saranno le figlie di Eva Henger, Mercedesz e Jennifer. È questa la notizia bomba lanciata da Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, nel nuovo numero in edicola. Una notizia che arriva dalla voce di Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, che al settimanale ha rivelato i dettagli di questo importante progetto cinematografico che vedrà il ritorno di Spacey in un ruolo da protagonista dopo i problemi giudiziari avuti qualche tempo fa.

“È stato tutto inaspettato,” ha esordito Caroletti, rivelando che la sceneggiatrice del film è proprio Eva, “il progetto è nato per scherzo, tra me e mia moglie, mentre parlavamo. Lei ha il sogno di diventare sceneggiatrice, le ho detto: ‘perché non buttiamo giù una storia che parla delle persone famose che vendono l’anima al diavolo per fare successo?’. Sono rimasto stupito della velocità con la quale è emersa questa storia meravigliosa.”

Massimiliano Caroletti: “Ecco come Kevin Spacey ha accettato di recitare nel nostro film”

Poco dopo è nata la decisione di coinvolgere le figlie nell’ambizioso progetto: “abbiamo deciso di coinvolgere Jennifer, che sta provando in maniera assidua a diventare attrice, e Mercedesz. Trattandosi di un film girato completamente in inglese, ci è sembrato giusto coinvolgerle, visto che entrambe sono madrelingua. Jennifer ha anche un ruolo importante, così come Mercedesz, e sono state davvero bravissime.”

Solo dopo Caroletti e Henger hanno tentato di coinvolgere Kevin Spacey: “Lui per me è il più bravo al mondo, il più adatto per la parte che avevamo. – ha spiegato Caroletti al giornale – L’ho contattato ad aprile quando ancora stava risolvendo i problemi legali noti a tutti. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura, l’ha letta e gli è piaciuta. Dal lì tutto è stato in discesa e lui è stato molto riconoscente perché è tornato a fare il protagonista dopo tutto quello che era successo.” Il film si chiamerà The Contract, e prevede un diavolo come personaggio principale, che sarà dunque proprio Spacey.

