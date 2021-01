Una vita spericolata/ Video, su Rai 2 il film con Matilda De Angelis (14 gennaio)

Una vita spericolata va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 14 gennaio, dalle ore 23:15. Si tratta di una pellicola italiana del 2018 realizzata dalla italiana International film in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è stata curata da Marco Ponti il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con la fotografia curata da Roberto Forza per il montaggio di Consuelo Catucci mentre le musiche sono di Gigi Meroni. Nel cast figurano tra gli altri Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis, Eugenio Franceschini, Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Gigio Alberti e Michela Cescon.

Una vita spericolata, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Una vita spericolata. Ci troviamo in Italia con un uomo di nome Roberto di professione meccanico. Negli ultimi anni le cose per lui non sono andate nel migliore dei modi e nonostante sia un trentenne ancora con tanta vita da percorrere, è costretto a doversi occupare delle difficoltà relative alla sua attività e alla sua officina. Infatti, le riparazioni eseguite periodicamente, non gli permettono di ottenere i soldi necessari per pagare e gestire al meglio le tante spese che un’officina richiede. Il risultato è quello di ritrovarsi con un attività ormai sull’orlo del fallimento. Dopo aver riflettuto lungamente su quello che sta accadendo e sulle potenzialità di quest’attività, decide di non darsi per vinto, in particolare vuole rivolgersi ad una banca per ottenere un prestito che gli possa consentire di risolvere i debiti attualmente creati. Un mattino decide di recarsi in banca per poter gestire la cosa, in particolare richiedere un prestito ad un tasso comunque agevolato. La sua esperienza in banca sarà ben differente da quella che aveva immaginato.

In maniera a dir poco incredibile si ritrova al centro di una rapina in cui lui da vittima diventa carnefice ritrovandosi tra le mani un ostaggio, una ragazza che è idolo degli adolescenti e soprattutto un bottino che di fatto sottrae dalle mani di un pericoloso malvivente. A questo punto Roberto con il supporto di un suo amico di nome Bartolomeo decide di prendere l’occasione al volo vedendola come una sorta di segno del destino. Insieme al bottino e soprattutto alla ragazza presa come ostaggio peraltro particolarmente famosa nel mondo dei social, si ritrova a scappare in lungo e in largo in Italia allo scopo non solo di sfuggire alle forze dell’ordine, ma anche e soprattutto ai malviventi in quanti i soldi erano di quest’ultimi. Un’incredibile e rocambolesca fuga in cui i tre giovani si trovano ad essere complici all’interno di pericolose sparatorie diventando una sorta di eroi moderni agli occhi della società.

