Un’estate a Mauritius/ Su Rai 1 il film con Saskia Vester

Un’estate a Mauritius, film di Rai 1 diretto da Peter Gersina

Un’estate a Mauritius è un film di genere commedia del 2017, che andrà in onda su Rai 1 dalle ore 23.55 di oggi 14 gennaio. Il film è stato diretto da Peter Gersina e prodotto in Germania dalla casa di produzione FFP New Media GmbH, mentre la sceneggiatura è stata curata da Martin Rauhaus. La fotografia e il montaggio sono stati affidati rispettivamente a Jochen Stäblein e Ann-Sophie Schweizer.

Tra gli attori principali del cast di Un’estate a Mauritius ci sono Saskia Vester, Stephan Grossmann, Anton Petzold, Elodie Venece, Jürgen Tonkel, Susanna Simon. L’opera cinematografica è stata distribuita per la casa di distribuzione ARD.

Un’estate a Mauritius, la trama

Un’estate a Mauritius racconta le vicende di una sessantenne brillante che dopo aver lavorato per 40 anni ha difficoltà a tenere in piedi la sua attività. La vita di Henriette Höffner è accesa nonostante i suoi anni, soprattutto in campo economico, poiché ha qualche difficoltà.

Si reca successivamente presso un ufficio di collocamento per ricercare un lavoro migliore, ma capisce che non c’è alcuna attività che sia adatta alla sua età, ma alla fine la sua intelligenza e genialità le consentono di rinnovarsi anche grazie al supporto di suo nipote Toby, un esperto in campo informatico.

Henni dunque diviene conosciuta sul Web per mezzo di un sito online di tate competenti, in cui si presenta come una vera esperta nella cura degli infanti pure in aree internazionali. Le viene offerta una proposta di lavoro da un direttore d’albergo vedovo, che vorrebbe la donna con sé per badare alle figlie alle Mauritius. Henni si mostrerà mano a mano in grado di fronteggiare la situazione e a conquistare un parere positivo dalle bambine e dal loro papà, aprendo le porte ad una nuova fase della sua vita e rapportandosi ad un contesto sociale differente dal suo.

