Un’estate a Mykonos/ Su Rai 2 il film tedesco con Valerie Huber e Daniel Rodic

Un’estate a Mykonos, il film su Rai 2 diretto da Jophi Ries

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi, venerdì 23 settembre, alle ore 21:20 la messa in onda della commedia sentimentale “Un’estate a Mykonos”. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 2020 in Germania con alla regia Jophi Ries il quale ha dato un prezioso contributo anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura.

Nel cast diversi attori tedeschi che sono diventati i protagonisti di serie e fiction arrivate anche in Italia e come Nina Kronjager, Valerie Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer, Michael Fitz e Deniz Arora.

Un’estate a Mykonos, la trama del film

Il protagonista di “Un’estate a Mykonos” è Nikos Sakalidis, poliziotto della bellissima isola greca. Nikos lavora anche nel b&b gestito di Britta. Un giorno quando vede arrivare una splendida turista tedesca di nome Jana se ne innamora follemente.

L’occasione giusta per poter passare del tempo insieme a lei e magari conquistarla arriva quando la turista deve recarsi presso la locale stazione di polizia per denunciare il furto in oggetto a lei molto caro. I due iniziano a parlare del più e del meno così e scopre che Jana è venuta a Mykonos per fare una vacanza insieme alla madre Susanna. Tuttavia per lei le emozioni in sono dietro l’angolo perché un giorno quasi per caso si imbatte in quello che è il suo padre biologico e che non aveva mai conosciuto prima. Si tratta Jens, ingegnere ormai in pensione, che porta avanti una vita di grande spensieratezza perché trascorre gran parte di del tempo a bordo del suo yacht a vela con cui solca i mari di mezzo mondo. Susanna coglie l’occasione per rinfacciargli le sue mancanze.

Lui non si è mai occupato del benessere della figlia e ora che Susanna ha perso anche il proprio lavoro vorrebbe un aiuto finanziario importante soprattutto per consentire a Jana di potersi iscrivere all’università per studiare veterinaria in Croazia. La situazione si complica ulteriormente quando l’uomo viene accusato di essere uno spacciatore. Le prove sono schiaccianti verso di lui ma la giovane Jana crede all’innocenza del padre biologico e facendo leva sul suo fascino costringe il povero Nikos nel ritardare l’arresto e quindi rischiare il suo posto di lavoro. Fortunatamente Nikos riuscirà a dimostrare l’innocenza del padre della propria amata, il quale si innamora di Britta con la quale parte per un lungo viaggio alla scoperta del mondo.

