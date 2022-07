Un’estate da ricordare/ Su Canale 5 il film con Catherine Bell

Un’estate da ricordare, film di Canale 5 diretto da Martin Wood

Un’estate da ricordare sarà trasmesso su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola televisiva prodotta nel 2018 negli Stati Uniti d’America e distribuita da Hallmark Channel in collaborazione con Reel One Entertainment. La regia del film è stata affidata a Martin Wood, con sceneggiatura di Sheryl J. Anderson ed Erinne Dobson, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Tyler Walzak mentre nel cast sono presenti Catherine Bell, Cameron Mathison, Samantha MacGillivray, Paul O’Brien, Kirk Torrance, Karen Pang e Sarah Thamin. La principale protagonista di questa pellicola televisiva è dunque l’attrice britannica Catherine Lisa Bell nata a Londra il 14 agosto del 1968.

Da sempre grande appassionata di recitazione ha deciso di intraprendere questa attività mettendo grande intensità e voglia di emergere. Ha iniziato però a lavorare principalmente nel mondo della moda e poi farsi apprezzare nella serie televisiva JAG Avvocati in divisa e successivamente in Army Wives – Conflitti del cuore. L’esordio al cinema è avvenuto nel 1992 con il regista Robert Zemeckis nella fortunata commedia La morte ti fa bella. Tra gli altri lavori più importanti che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera sul grande schermo ricordiamo L’ultima missione, Reazione immediata, Una settimana da Dio, Un’impresa da Dio e The Do-Over.

Un’estate da ricordare, la trama del film

Leggiamo la trama di Un’estate da ricordare. Una dottoressa che lavora presso uno dei principali ospedali di Portland è alle prese con delle difficoltà che mettono in discussione la sua attività professionale. Da sempre è follemente appassionata del suo lavoro ma le ultime tensioni e una realtà che la vede costantemente lontana dalla sua famiglia, la inducono a prendere in considerazione diverse opzioni. Sta pensando di lasciare il pronto soccorso per poter iniziare un’attività professionale all’interno dello studio e quindi avvicinarsi alla sua famiglia per trascorrere soprattutto maggior tempo con la figlia Ava.

Per recuperare parte del tempo perso e soprattutto cercare di lenire un po’ la frustrazione della stessa figlia che non riesce a stare insieme a lei, decide di organizzare una bellissima vacanza alle isole Fiji dove in passato ha trovato l’amore con suo marito purtroppo defunto. Durante i preparativi delle partenze, la dottoressa viene a sapere una notizia che renderebbe felice chiunque perché molto presto dovrebbe essere promossa che significa però da un lato una maggiore remunerazione, dall’altro un impegno lavorativo più importante anche per quanto riguarda le tempistiche.

Comunque decide di mettere da parte tutto questo e di pensarci una volta rientrata dalla vacanza. La dottoressa insieme alla figlia arrivano nel Resort scelto e conoscono praticamente subito un chirurgo di nome Trevor che peraltro è una vecchia conoscenza avendo preso parte ad alcune conferenze di medicina insieme. Lei lo aveva completamente dimenticato ma quanto sembra lui no. Tuttavia, questa non sarà la sola sorpresa per la dottoressa che farà la conoscenza anche di Will, il proprietario del resort che a sua volta è molto interessato alla donna. Durante questa vacanza estiva condivisa con la figlia dovrà quindi ragionare sulla possibilità di accettare o meno la promozione presso l’ospedale in cui lavora e soprattutto se sia arrivato il momento di iniziare una nuova avventura amorosa con il chirurgo di vecchia conoscenza oppure con l’affascinante proprietario del resort.











