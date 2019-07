Un’estate fa, 2a puntata/ I tormentoni degi anni ’90 con Pupo e Diana Del Bufalo

Dopo la prima puntata dedicata ai tormentoni degli anni ’60, ’70 e ’80, oggi, giovedì 11 luglio, in prima serata su Raidue, va in onda la seconda ed ultima puntata di Un’estate fa, il programma condotto da Pupo e Diana Del Bufalo che, attraverso interviste, aneddoti e immagini di repertorio, portano i telespettatori a compiere un viaggio musicale tra i tanti tormentoni che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana. A bordo di una decappottabile d’epoca, attraverso interviste agli interpreti dei più grandi tormentoni che sveleranno anche i titoli dei brani che hanno accompagnato le loro estati, Diana Del Bufalo e Pupo regaleranno una serata davvero magica al pubblico che canterà e ballerà al ritmo dei tormentoni degli anni ’90.

UN’ESTATE FA: I TORMENTONI DEGLI ANNI ’90

Grande musica nel secondo ed ultimo appuntamento con Un’estate fa. Questa sera si viaggerà nella musica degli Anni Novanta e del secondo millennio, ricordando “tormentoni” che hanno fatto ballare tantissime persone come “Dammi tre parole”, “La Flaca” e “Despacito”. Sarà possibile, così, ascoltare anche le hit di Gianna Nannini, 883, Alanis Morissette, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, J-ax, Irama, The Giornalisti, Takagi E Ketra, Baby K, Emis Killa, Fedez, Jannifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga, Paola e Chiara, Valeria Rossi, Ricky Martin. Pupo e Diana Del Bufalo, poi, mostreranno le interviste ai protagonisti delle estati italiane come Piotta, Frankie Hi Nrg, Jocelyn, The Pills, Andrea Delogu, Eleonora Daniele, 2black, Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e tanti altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA