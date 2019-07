Un’estate fa, 1a puntata/ Diana Del Bufalo e Pupo raccontano i tormentoni estivi

Giovedì 4 luglio, in prima serata su Raidue, va in onda la prima di due puntate di “Un’estate fa”, un nuovo programma affidato a due conduttori d’eccezione che rispondono al nome di Diana Del Bufalo e Pupo che hanno il compito di raccontare i tormentoni musicali dell’estate che, negli anni, hanno fatto cantare e ballare tutti. Attraverso i successi di ieri e di oggi, verranno così ripercorsi anche usi e costumi della società italiana che si è evoluta insieme alla musica. Due serate eccezionali quelle che Raidue ha deciso di regalare al proprio pubblico. Oltre al repertorio cinematografico, televisivo e musicale, in ogni puntata ci saranno le testimonianze di chi ha scritto e cantato quei tormentoni: gli artisti avranno così modo di svelare anche i tormentoni che hanno animato le loro estati spensierate raccontando aneddoti di quei periodi.

UN’ESTATE FA: I TORMENTONI DAL 1960 A 1980

Nel primo appuntamento di “Un’estate fa”, Diana Del Bufalo e Pupo, a bordo di una decappottabile d’epoca, attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio, racconteranno i tormentoni dal 1960 al 1980 con titoli che vanno da “Guarda come dondolo” a “Vamos alla Playa”, passando per “Disco Inferno”. Saranno così ricordate anche le hit di Gino Paoli, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Donna Summer, Village People, Amanda Lear, Duran Duran, Rod Stewart, Raf, Gazebo, Tracy Spencer, Billy Joel, Madonna, Ivana Spagna, Blondie e interviste ai Righeira, Sandy Marton, Nico Fidenco, Alberto Camerini, Orietta Berti, Alan Sorrenti e tanti altri.

UN’ESTATE FA, PUPO: SARA’ PERCHE’ TI AMO I MIO TORMENTONE”

Da autore e interprete di molti tormentoni, Pupo si trasforma in conduttore per Un’estate fa. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato il suo tormentone preferito tra tutti quelli che ha scritto: «Tra molti dico “Sarà perché ti amo” che scrissi nel 1981 per i Ricchi e Poveri. Diventò un successo globale, ancora oggi la cantano in tutto il mondo. Poi naturalmente c’è “Gelato al cioccolato”, che ho composto insieme con Cristiano Malgioglio», ha confessato Pupo che ha poi svelato anche la canzone estive del suo cuore – «”La canzone del sole” di Lucio Battisti. Fu la prima canzone che imparai a suonare con la chitarra, proprio davanti al classico falò in spiaggia». Negli ultimi anni, poi, ci sono stati tantissimi tormentoni, ma qual è quello che preferisce Pupo? «In generale, amo molto gli spagnoli e in particolare Alvaro Soler. E poi dico l’ultima canzone di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri», confessa.



