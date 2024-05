UN’ESTATE IN PROVENZA, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Un’estate in Provenza, le curiosità del film in streaming su Raiplay

Ecco le curiosità della commedia Un’estate in Provenza, in onda oggi, martedì 14 maggio, su Rai 2 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Il film è sempre disponibile gratuitamente sulla piattaforma ed è anche presente su Amazon Prime Video e MyMovies One, in abbonamento.

Il titolo originale della pellicola Un’estate in Provenza è Avis de mistral. La distribuzione nelle sale cinematografiche francesi è avvenuta a partire dal 2 aprile del 2014, mentre in Italia è arrivata. il 13 di aprile. Tra i principali protagonisti del film c’è anche l’attrice italiana Anna Galiena, nata a Roma il 22 dicembre del 1954. Da sempre grande appassionata di cinema, ha portato avanti una carriera ricca di soddisfazioni, con pellicole di grande appeal come Hotel Colonial, Sotto il vestito niente, L’estate sta finendo, Willy Signori e vengo da lontano, La scuola, Come te nessuno mai, Stai lontana da me, Croce e delizia e Improvvisamente Natale.

Un’estate in Provenza, diretto da Rose Bosch

Un’estate in Provenza è un film francese realizzata nel 2014. Il film è stato diretto da Rose Bosch, la quale aveva già girato, con Jean Reno, Vento di primavera, sulle persecuzioni degli ebrei in Francia durante il nazismo. La regista si è occupata anche della stesura della sceneggiatura, mentre la scenografia è di Willy Margery. È una produzione firmata da Legende Film, in collaborazione con Gaumont.

Nel cast del film Un’estate in Provenza ci sono Jean Reno, il celebte Léon di Luc Besson e Anna Galiena, attrice italiana di grande talento che ha lavorato con autori importanti come Sergio Castellitto, in Nessuno si salva da solo, e Paolo Virzì, ne La pazza gioia. Completano il cast Chloè Jouannet, Aure Atika, Hugo Dessioux e Lukas Pellissier.

La trama del film Un’estate in Provenza: la semplicità della provincia contrapposta alla vita in città

In Un’estate in Provenza, una donna di nome Léa decide insieme ai figli, Adrien e Théo, di trascorrere le vancanze estive in Provenza. Una scelta dettata dal fatto che, in questa zona, c’è la bellissima fattoria di suo nonno Paul. Questa è l’occasione giusta anche per riannodare i rapporti con una persona che non ha mai frequentato realmente, in ragione di una tremenda discussione avuta tanti anni prima.

L’uomo, peraltro, non viene informato della novità da sua moglie e si ritrova improvvisamente davanti all’uscio della porta questi tre ospiti inizialmente non graditi. Inoltre, i ragazzini sono alle prese con le difficoltà di una zona in cui c’è una scarsa ricezione dei telefoni cellulari e questo è un qualcosa di inammissibile per le nuove generazioni.

Con il passare dei giorni però le frizioni cominciano ad appianarsi, tant’è che il nonno decide di installare la linea internet per consentire ai nipoti di avere a disposizione una migliore ricezione. Anche i ragazzi si rendono conto che la vita in campagna non è poi così male. A sua insaputa il nonno viene iscritto su Facebook e questo gli permetterà di ritrovare vecchi amici di gioventù. Tuttavia ci sono numerose problematiche da dover affrontare, come le amicizie poco edificanti di Léa e la dipendenza dall’alcol dell’anziano…











