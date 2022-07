Un’estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Lindsey Shaw

Un’estate perfetta, film di Canale 5 diretto da Rick Bota

Un’estate perfetta arricchisce il palinsesto televisivo di Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, dalle ore 16:45. La pellicola è stata distribuita è realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 per essere proposta direttamente al pubblico dell’Home Video.

È stata prodotta dalla Larry Levinson Production con distribuzione della PixL Entertainment, la regia è di Rick Bota mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Alec Colantonio-Ray, Adam Rockoff e di Cara J. Russell. Le musiche sono di Stefan Graziano con montaggio di Craig Bassett e Tarek Karkoutly mentre nel cast figurano tra gli altri Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant e Max Page.

La principale protagonista di questo film televisivo è l’attrice americana Lindsey Marie Shaw nata a Lincoln nello stato del Nebraska Il 10 maggio del 1989. Ha conosciuto la fama soprattutto grazie alla partecipazione nelle serie televisive Nickelodeon Ned – Scuola di sopravvivenza e Pretty Little Liars. Il suo primo progetto nel mondo del cinema È stata una cortometraggio del 2005 diretto da Jeremiah Comey e intitolato The Great Lie. Fino a questo momento ha lavorato su pellicole di buon successo tra cui ricordiamo soprattutto Il risveglio dei licantropi, 16-Love e No One Lives. In televisione è stata protagonista di in tante altre serie tra cui Aliens in America, 10 cose che odio di te, Body of Proof, Suburgatory e Faking It – Più che amiche.

Un’estate perfetta, la trama del film

In Un’estate perfetta Rachel per riuscire ad avere una carriera brillante ha deciso di lasciare la sua piccola cittadina di provincia per andare a vivere in una grande città come New York. Nonostante la vita fosse molto più costosa, la scelta si è dimostrata vincente perché molto presto la donna ha iniziato a lavorare come perito per conto di un’importante agenzia e società che si occupa di immobili e non solo. Lei è anche una bella donna ma nonostante questo non sembra ancora essere riuscire a trovare l’uomo capace di far battere forte il suo cuore. Il suo capo un giorno la chiama in ufficio per affidarle un lavoro molto importante che richiede il trasferimento per un periodo di tempo contenuto dall’altra parte degli Stati Uniti d’America ossia in California in un’altra piccola città per effettuare una valutazione oggettiva di una biblioteca ubicata nel centro abitato. Dovrà fare la perizia per valutare il valore di mercato della biblioteca e quindi permettere a un importante cliente dello studio di effettuare un investimento che potrebbe dimostrarsi molto vantaggioso per aprire un resort per i turisti che ogni anno vanno in California per il sole e il mare. Una volta arrivata sul posto farà la conoscenza di uno scrittore locale di nome Jake che si trova in questo territorio per effettuare delle ricerche per avere maggiori informazioni sul famoso fuorilegge che dovrebbe essere il personaggio principale del suo ultimo romanzo. Con il passare dei giorni la donna si rende conto di come quella biblioteca ha un significato sociale e storico che non può essere non considerato per cui va contro i suoi stessi interessi perché non porta avanti la perizia che gli era stata commissionata dalla sua agenzia ed anzi trova insieme allo scrittore un modo per salvare quell’edificio dalla vendita. Sarà una svolta personale anche per lei soprattutto dal punto di vista sentimentale.











