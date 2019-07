Universiadi 2019 Napoli, cerimonia di apertura/ Inaugurazione, diretta streaming Rai

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: CERIMONIA DI APERTURA, STADIO SAN PAOLO

Le Universiadi 2019 a Napoli entreranno nel vivo questa sera con la cerimonia inaugurale, prevista per le ore 21.00 presso lo stadio San Paolo. Si alzerà dunque ufficialmente il sipario sull’edizione numero 30 delle Olimpiadi riservate ai soli studenti universitari. L’Italia ha grande feeling con le Universiadi, che verranno ospitate dal nostro Paese per la quinta volta nella loro versione estiva (addirittura sei quelle invernali). Stavolta dunque tocca a Napoli, anche se va detto che il capoluogo campano ha sostituito Brasilia, alla quale erano state assegnate in origine le Universiadi 2019. Oggi dunque è il giorno soprattutto della cerimonia inaugurale, che ci introdurrà in un evento che prevederà la bellezza di ben 222 competizioni in un totale di 17 sport, fino a domenica 14 luglio quando calerà il sipario su queste Universiadi 2019 che coinvolgeranno soprattutto Napoli, ma anche il resto della Campania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA DI APERTURA UNIVERSIADI 2019

La diretta tv delle Universiadi 2019 Napoli sarà garantita dalle reti Rai. Oggi l’appuntamento principale naturalmente è alle ore 21.00 con la cerimonia inaugurale, che sarà visibile su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando), oppure in diretta streaming video accessibile a tutti tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: MARCO BALICM È IL DIRETTORE ARTISTICO DELLA CERIMONIA

La “firma” della cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 a Napoli è di prestigio assoluto. Il direttore artistico infatti è Marco Balich, che è già stato l’autore delle cerimonie di molte Olimpiadi, da Torino 2006 a Rio de Janeiro 2016 tanto per citare un paio di esempi. Poco più di una settimana fa, Marco Balich era tornato a fare notizia nel mondo dello sport perché era stato proprio lui l’autore del video di presentazione della candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026, ma non solo in Italia Balich è stimatissimo. Abbiamo già accennato a Rio e dobbiamo aggiungere che, con la sua società di grandi eventi Balich Worldwide Shows, proprio Balich curerà le cerimonie anche delle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Nelle parole dello stesso ideatore, la cerimonia di apertura sarà “uno show bellissimo pieno di energia, di voci di canzoni, di coreografie di effetti speciali, ma soprattutto una carezza a questa città meravigliosa”.

IL PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Nel corso della cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 a Napoli avrà un ruolo fondamentale il presidente della Repubbilca Sergio Mattarella, che dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi della 30esima Universiade. Con il Capo dello Stato sono attesi anche il primo ministro Giuseppe Conte, il vice premier Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tra le istituzioni locali, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli Luigi de Magistris. De Luca e Oleg Matytsin, presidente della Fisu (Federazione Internazionale Sport Universitari), indirizzeranno un messaggio di un minuto e mezzo ciascuno, mentre De Magistris aprirà materialmente la cerimonia inaugurale dando il benvenuto agli atleti prima della loro sfilata in campo allo stadio San Paolo. Per gli spettatori cancelli aperti dalle ore 18.00, l’inizio sarà alle 21.00, naturalmente c’è grande riserbo per conservare l’effetto sorpresa. Di certo si punterà sulle suggestioni della tradizione, della natura e dei paesaggi con led, giochi di luce, proiezioni spettacolari, musica e balli. Alla cerimonia parteciperanno 40 migranti che porteranno i cartelli con i nomi delle nazioni partecipanti “per ricordarci che siamo tutti migranti e parte dello stesso mondo”, ricorda Marco Balich. Lo show durerà due ore e mezza.

