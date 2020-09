Unknown Senza identità/ Video, su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 13 settembre)

Unknown Senza identità sarà trasmesso da Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 13 settembre, alle ore 21:35. Si tratta di una pellicola del 2011 frutto di una coproduzione internazionale che ha visto la casa cinematografica della Warner Bros occuparsi della distribuzione. La regia di questa pellicola è stata curata da Jaume Collet – Serra, il soggetto è stato tratto dal romanzo intitolato Fuori di me scritto da Didier Van Cauwelaert mentre la sceneggiatura è stata adattata da Oliver Butcher e Stephen Cornwell. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Ottman, il montaggio è stato realizzato da Timothy Alverson e nel cast sono presenti Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Bruno Ganz, Aidan Quinn e Frank Langella.

Unknown Senza identità, la trama del film

Ecco la trama di Unknown Senza identità. Un esimio dottore deve prendere parte ad un importante congresso sulle nuove biotecnologie, che si tiene nella città di Berlino, in Germania. Il dottore ha deciso di presenziare a questo importante evento insieme alla propria amata moglie, ma una volta arrivato in albergo, si rende conto di aver dimenticato in aeroporto una preziosa valigetta all’interno della quale ci sono documenti che sono necessari per il suo intervento durante il congresso. Informa la moglie di quello che è accaduto e, invitandola ad attenderlo nella loro camera d’albergo, prende il primo taxi che trova, per far ritorno all’aeroporto e quindi recuperare la valigetta.

Purtroppo durante il viaggio per raggiungere l’aeroporto, il taxi è vittima di un incidente stradale che causa addirittura una caduta accidentale del fiume. Il dottore durante questi convulsi momenti perde il controllo della situazione e viene salvato dalla stessa tassista di nome Gina. Si risveglierà in ospedale dopo 4 giorni di coma, scoprendo una realtà assolutamente scioccante. Infatti si rende conto che una persona ha preso la sua identità e finge di essere suo marito al fianco della propria amata moglie la quale, suo malgrado, deve stare a questo gioco.

La donna, tuttavia, riesce a fornire dei suggerimenti al proprio marito attraverso dei codici che utilizzavano per giocare con il loro bambino ed in particolar modo lo invita nel tornare all’aeroporto, per recuperare la valigetta all’interno della quale è presente la risposta a tutte queste situazioni anomale. Tra l’altro, il dottore si renderà conto di essere al centro di un intrigo internazionale, in quanto nella sua camera di ospedale fanno irruzione degli assassini professionisti che uccidono tutti gli infermieri che si occupano di lui e che soprattutto hanno l’obiettivo di farlo fuori.

Riuscendo a scampare al pericolo, anche con un pizzico di fortuna rintraccia un investigatore privato e, con l’aiuto della stessa tassista, cerca di ricostruire la situazione e soprattutto capire cosa stia succedendo. Il dottore dovrà quindi cercare di districarsi all’interno di un’intricata situazione di spionaggio a livello internazionale, alla base della quale ci sono interessi molto importanti che potrebbero cambiare per sempre l’equilibrio politico attualmente esistente nel mondo.

Video, il trailer del film “Unknown Senza identità”





