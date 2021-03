Uno, nessuno, cento Nino/ Su Rai 2 il film documentario sul grande Nino Manfredi

Uno, nessuno, cento Nino: gli interventi di Lino Banfi e Enrico Brignano

Uno, nessuno, cento Nino andrà in onda oggi, 22 marzo 2021, su Rai 2. La pellicola andrà in onda su questo canale a partire dalle ore 21.20. Questo lungometraggio appartiene al genere dei documentari. Gli interpreti principali di questo film sono appunto Nino Manfredi, Lino Banfi, Walter Veltroni e Enrico Brignano. L’anno di produzione di questo documentario è quindi il 2020. Uno, nessuno, cento Nino è diretto dal figlio di Nino, Luca Manfredi. In questo film documentario, vi sono appunto degli interventi da parte di Lino Banfi ed Enrico Brignano. Il primo è uno dei comici italiani più famosi sia nel nostro paese che nel mondo. Questi ha recitato in pellicole come I 2 pompieri e L’allenatore nel pallone.

Brignano, invece, ha esordito nei programma televisivi Scherzi a parte e Macao ed ha recitato anche in Poveri ma poverissimi e in Ci vediamo domani. Per quanto riguarda la trama di Uno, nessuno, cento Nino, bisogna dire che questa pellicola non è altro che un meraviglioso ritratto sulla vita di Nino Manfredi. La pellicola andrà inoltre in onda proprio in occasione del giorno in cui l’attore avrebbe compiuto ben cento anni. Il documentario in esame si avvale di parecchio materiale di repertorio, ma ci sono anche delle nuove scene che sono stare girate dal regista Luca.

Uno, nessuno, cento Nino: la trama del film

In Uno, nessuno, cento Nino viene quindi raccontata tanto la vita di Nino Manfredi, quanto la sua splendida carriera nel mondo del cinema. La pellicola si propone allora di offrire un ritratto inedito di questo magnifico interprete dello spettacolo italiano. Nel film in esame, lo spettatore avrà modo di riverere Manfredi stesso sia nei suoi anni più giovani, che in quelli più maturi. Il pubblico avrà quindi l’opportunità di vedere l’evoluzione personale e artistica di questo eccellente attore.

Il documentario poi è arricchito dagli interventi degli amici di Manfredi. Tra i confidenti più stretti di Nino compariranno, dunque, come abbiamo già detto, Lino Banfi, Walter Veltroni ed Enrico Brignano. Grazie alle varie testimonianze, il documentario è soprattutto un affresco di vita di Manfredi, in cui si potranno scorgere le varie sfumature di questo personaggio. L’attore comparirà nel film non soltanto nelle sue vesti di artista, ma anche in quelle di marito, padre e nonno, con tutte le sue fragilità e i suoi difetti.

