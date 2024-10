Amal, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne 2024 che ha fatto perdere la testa a Michele Longobardi e Alessio Pecorelli

Il percorso di Michele Longobardi come tronista di Uomini e Donne 2024 è entrato nel vivo ed il giovane sin da subito si è detto invaghito della bellissima Amal, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne 2024? Sulla giovane le informazioni sono in realtà molto poche. Non si conosce il nome e spulciando i suoi profili social non sono reperibili altre informazioni. Il suo profilo Instagram conta appena 1400 follower ed è privato. Non si conosce con esattezza la sua età mentre lei stessa durante una scorsa puntata ha rivelato che il suo nome in arabo significa speranza.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 7 OTTOBRE 2024/ Nuovo misterioso cavaliere per Barbara De Santi

Michele Longobardi nel suo percorso a Uomini e Donne 2024 ha deciso di uscire in esterna per la prima volta proprio con Amal. L’esterna è andata bene tanto che la ragazza ha commentato: “È molto simpatico, ha una dote, riesce a farti sentire a tuo agio, mi sono sentita subito in confidenza. Mi sono sentita bene”. Tuttavia la corteggiatrice non ha nascosto il suo interesse anche per l’altro tronista, Alessio Pecorelli: “Non lo conosco ma sarei incoerente se non lo facessi. Sono scesa per lui, in realtà”. Da parte sua, invece, Michele Longobardi non ha dichiarato apertamente quello che prova per lei: “Sei, di primo impatto la più bella… Hai delle bellissime mani e dei bellissimi occhi. Non riesco a guardarti negli occhi se no dimentico quello che volevo dirti.”

Mario Cusitore: Morena tronca, Margherita lo chiama: anticipazioni Uomini e Donne 2024/ E spunta segnalazione

Amal contesa da Michele Longobardi e Alessio Pecorelli: il primo tronca, il secondo incontra la madre

Il triangolo amoroso che si stava venendo a creare a Uomini e Donne 2024 tra Amal, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli sembra già venuto meno. Infatti, ieri si è svolta una nuova registrazione e della anticipazioni su Uomini e Donne 2024 si scopre che la giovane e Michele in studio discutono di nuovo dopo le incomprensioni della volta precedente. In seguito viene mostrata l’esterna tra Amal e Alessio Pecorelli. I due complici e affiatati si divertono, la mamma di lei, inoltre, gli ha fatto un regalo una bottiglia di vino ed il tronista l’ha videochiamata per ringraziarla. Vedendo l’esterna e la sintonia tra i due Michele decide di chiudere con Amal.