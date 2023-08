Uomini e donne, al via la nuova stagione/ Trapelano le date ufficiali: tutte le anticipazioni

Uomini e donne riapre i battenti: le anticipazioni sul format dei sentimenti delle reti Mediaset

Manca sempre meno ai nastri di partenza di Uomini e donne, la cui nuova stagione TV e streaming é prevista in partenza a settembre 2023.

La popolare trasmissione sui sentimenti di Uomini e donne e la ricerca dell’amore al cospetto dell’occhio pubblico, condotta da Maria De Filippi, riapre i battenti il prossimo 11 settembre, con alcuni giorni in anticipo rispetto al via previsto originariamente per la messa in onda. Ma non é tutto. Perché, tra le altre indiscrezioni che trapelano dalle anticipazioni TV fornite online dall’esperto blogger Lorenzo Pugnaloni si rilevano inoltre i giorni delle prime registrazioni della nuova stagione dei circuiti paralleli alla ricerca dell’amore, il trono over e il trono classico, di Uomini e donne.

Spuntano le date delle prime registrazioni di Uomini e donne: lo spoiler é online

“Anticipate le registrazioni di Uomini e Donne alla prossima settimana! Molto probabilmente saranno i il 24 e 25 o il 25 e 26, vi terrò aggiornati”, si apprende tra le Instagram stories di Lorenzo Pugnaloni, nel mezzo del corrente mese di agosto 2023. E non solo. Il blogger esperto di gossip e TV, poi, convalida la quasi certezza delle registrazioni previste per giovedì 24 e venerdì 25 settembre: “Vedremo chi ci sarà nel parterre, ritorni o addii chissà… i nuovi tronisti e gli ospiti”, riporta in aggiunta Pugnaloni.

Questo, mentre inoltre si direbbero avviati i casting per le selezioni di possibili nuovi volti da ingaggiare nel cast di Uomini e donne, per il ruolo di tronisti al trono classico e quello di dame e cavalieri al trono over, tra i futuri protagonisti televisivi alla ricerca dell’amore.

Intanto, inoltre, Mattia Zenzola e Benedetta Vari tornano a infiammare il gossip che li vedrebbe vivere una lovestory top secret, senza l’ufficializzazione nota ai media.

