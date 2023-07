Uomini e donne, Alberto Orlandi fuori dal trono over?/ Pubblica un libro e…

Uomini e donne, Alberto Orlandi debutta con il rilascio del nuovo libro “Basta che funzioni”: l’intervista, in esclusiva, a Il sussidiario.net

Lo scorso aprile 2023 Alberto Orlandi usciva di scena dalle puntate di Uomini e donne, insieme a Tiziana, e ora il cavaliere di Prato torna a catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico con “Basta che funzioni “. Che Alberto possa fare re-entry al trono over -tra i protagonisti del dating show, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset e in ripartenza a settembre 2023 – non é un’ipotesi azzardata. Questo, sulla scia dell’hype che via Instagram e in generale online ora desta il rilascio del libro, Basta che funzioni. Un’opera scritta dal cavaliere uscente di Uomini e donne ed edito dall’esperto delle anticipazioni TV Lorenzo Pugnaloni per la casa editrice Lollo Editoria, come si apprende dall’annesso post d’annuncio diramato via Instagram.

Incalzato dalla sottoscritta testata giornalistica, rispetto al rilascio dell’opera post-Uomini e donne ma non solo, Alberto Orlandi non nasconde -nella nostra intervista in esclusiva a Il sussidiario.net -che potrebbe fare rientro al programma Mediaset, nella nuova stagione Tv prossimamente in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e in partenza a settembre 2023. Che Alberto Orlandi e Tiziana si siano lasciati, dopo l’uscita di scena della coppia dal dating- show? “Fra me e Tiziana ? Ancora, almeno per ora, funziona, con alti e bassi… ma va. – fa sapere il cavaliere popolare-. Sai , davanti ai riflettori, è diverso da un rapporto vissuto in privato. Però va, il poi è futuro, e se è futuro non si può sapere , viviamo alla giornata ..e così deve essere ..se mi o ci chiamano alla trasmissione , perché no…”.

Insomma, il cavaliere non esclude un ritorno di coppia al programma che ha donato a lui e Tiziana la popolarità: “del resto anche solo per ringraziarli, non solo per la conoscenza che ho fatto, ma anche per una esperienza diversa che mancava nella mia vita …ora penso che non manca altro , penso di aver già dato tanto alla mia vita …se poi mi accorgeró che manca qualcosa faro ‘anche quella ..”. A quanto pare, quindi, Alberto e Tiziana potrebbero fare rientro al trono over, come ospiti, tra le coppie di fidanzati formatesi al dating show. Questa, come chicca tra le papabili perle di spoiler TV e streaming di Uomini e donne. La lovestory di Alberto e Tiziana nasceva con la volontà del cavaliere di avanzare una proposta d’amore alla dama: lo scorso aprile, Alberto Orlandi chiedeva a Tiziana di uscire in coppia con lui dal programma, dopo essersi scoperto innamorato di lei tra le altre conoscenze avviate con le donne conosciute al trono over, “simpaticamente fallite”. Tiziana aveva catturato Alberto, perché donna più unica che rara agli occhi del cavaliere, e nella sua proposta lui la definiva come la donna perfetta, “simpatica e sensuale”.

Alberto Orlandi commenta la svolta anti-trash adottata dai vertici Mediaset: la sentenza su Uomini e donne

E non é tutto. Rispetto al rilascio del libro, Alberto Orlandi fa sapere che l’opera é intimista e autobiografica, dal messaggio rivolto a tutti e in particolare dedicato alle donne. Basta che funzioni debutta su Amazon tra i libri rilasciati dagli autori protagonisti TV e personaggi popolari.

“Parlo di uomini semplici e donne complicate, noi essendo semplici non sappiamo stare senza le donne, il libro nasce per i non lettori- spoilera il cavaliere dell’opera-. Nasce questo progetto in un periodo non troppo bello, mi é venuta l’idea di scrivere racconti sui rapporti tra uomini e donne e voglio vedere come finisce…”.

Mentre Tina Cipollari replica al gossip che la vedrebbe rischiare il posto di opinionista a Uomini e donne, incalzato sulla svolta anti-trash che ai vertici Mediaset Piersilvio Berlusconi adotterà nei programmi dell’azienda Alberto riserva un commento a caldo sul dating-show, elogiando la conduttrice Maria De Filippi, seppur con una riserva: “Per quanto riguarda il programma e la svolta anti-trash, la piccola ridimensionata andrebbe data… abbiamo esagerato… l’elogio va a Maria De Filippi che a vent’anni di storia riesce ancora a coinvolgere il pubblico, però il ridimensionamento ci vuole”. Se Maria De Filippi é riconfermata, al di là delle scene “trash” dei battibecchi tra i protagonisti a Uomini e donne, Barbara D’Urso non é riconfermata al timone di Pomeriggio 5, sulle reti Mediaset. Il che é oggetto di una polemica online: “mai piaciuta la TV di Barbara , giravo canale”- sentenzia Alberto Orlandi -…Uomini e donne funziona ma sta alla De Filippi scegliere ora da stratega sensibile e che sa il fatto suo e troverà la soluzione”.

Sempre in riferimento alla svolta anti-trash, anche nel parterre maschile all’attivo a Uomini e donne, andrebbe apportato un ridimensionamento, a detta di Alberto Orlandi, “senza fare nomi”. Che la “menzione sottintesa” dell’intervistato possa essere ad Armando Incarnato, tra i protagonisti veterani più discussi di Uomini e donne, non si direbbe un’ipotesi azzardata.











