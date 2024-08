Chi conosce Uomini e Donne ricorderà sicuramente Alessandra Pierelli, la corteggiatrice di Costantino Vitagliano, primo tronista con il quale aveva lasciato la trasmissione. All’epoca la loro storia era stata un vero e proprio successo, con una storia d’amore che ha fatto sognare tutti i fan. Oggi Alessandra Pierelli è diventata una cantante e ha deciso di pubblicare il suo primo singolo, annunciato ai fan sulle sue piattaforme social. Anche se ormai è fuori dalle scene dello spettacolo da ormai tantissimi anni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di ritornare a far parlare di sé in una veste tutta nuova, quella di cantante.

Alessandra ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui ha annunciato il debutto nel mondo della musica, lasciando i fan col fiato sospeso e curiosissimi di sentire le sue canzoni. L’ex corteggiatrice e volto storico di Uomini e Donne ha anche deciso un nome d’arte tutto per sé: si farà chiamare Alex Pi, come ha svelato ai fan nel post pubblicato. A proposito dell’annuncio, Alessandra Pierelli si è rivolta ai suoi follower dicendo di aver iniziato una nuova avventura, arrivata improvvisamente nella sua vita. Ha registrato la sua prima canzone, un sogno che aveva ormai da molto tempo e che finalmente è riuscita a realizzare.

“La canzone è molto bella”, dice ai suoi fan l’ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano, oggi probabilmente single, spiegando di essere contentissima per come sta andando. “Spero piaccia anche a voi e che ce ne siano delle altre”, continua, raccomandandosi coi fan di rimanere sintonizzati e di ballare sotto le sue note. Alessandra Pierelli, però, non è l’unica di Uomini e Donne che si è data completamente al mondo della musica, ma anche la ex dama over Pinuccia Della Giovanna, che corteggiava il 93enne Alessandro Rausa.

La donna ha esordito con “La canzone di Pinuccia”, un singolo che ha fatto impazzire tutti i telespettatori più accaniti del dating show di Canale 5. Pinuccia, amata da moltissimi ma anche criticata per i suoi modi bruschi nel corteggiare il cavaliere Alessandro di Uomini e Donne è stata di recente presentata dall’autrice Angela Diliberto, che ha descritto il brano come una canzone dal “sapore estivo e dal ritmo travolgente”, con un sound Nazional-Popolare come solo la cara Pinuccia potrebbe creare.