Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano?/ Segnalazione choc: “Messaggi con un’altra per…”

Da giorni si vocifera di un possibile ritorno di Ida Platano nel parterre di Uomini e Donne. Una notizia che ha spiazzato i telespettatori del dating show, visto che Ida da molto tempo vive una bellissima storia d’amore con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nello studio di Canale 5. Eppure i primi segnali di una possibile crisi tra i due non sono rimasti inosservati. Da tempo Ida e Alessandro, sempre molto presenti sui social con video e foto assieme, non si mostrano più fianco a fianco.

Un indizio importante per i fan della coppia, che starebbe ad indicare un loro possibile allontanamento. A queste voci se n’è recentemente aggiunta una ancora più grave, che annuncerebbe addirittura un tradimento da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

La segnalazione è arrivata all’influencer Deianira Marzano da una utente che avrebbe fonti vicine a Ida Platano, e recita: “Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi”. Si tratta di un’accusa molto grave, ovviamente da prendere con le pinze fino alla conferma dei diretti interessati, che indicherebbe effettivamente una rottura per la coppia dovuta alla scoperta da parte di Ida di questo tradimento. Sarebbe l’ennesimo colpo duro per l’ex dama di Uomini e Donne, in passato scottata dalla fine della relazione con Riccardo Guarnieri, oggi felice accanto ad una nuova compagna.

