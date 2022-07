Uomini e Donne, Alessia Cammarota divorzia da Aldo Palmieri?/ “Questo un periodo di forte stress e..”

Alessia Cammarota si apre sul matrimonio con Aldo Palmieri: tutte le verità post-Uomini e donne

L’estate in corso sta segnando una strage di coppie scoppiate tra i vip e di recente non sono mancate voci su una presunta crisi d’amore tra gli storici volti di Uomini e donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. I due consorti si conoscevano per la prima volta al dating-show di Maria De Filippi e, riattivatasi in rete in queste ore, la bella influencer bionda e dagli occhi di ghiaccio ha voluto replicare ai gossip che la vedrebbero ormai lontana da Aldo. I due sono genitori di due bambini e reduce dall’aborto spontaneo subito alla sua terza gravidanza interrotta- tra le Instagram stories- Alessia Cammarota ha assicurato che non ha alcuna intenzione di divorziare da Aldo Palmieri, seppur non nascondendo al web di vivere un periodo complesso, all’insegna di alcune turbolenze.

“Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme”, ha fatto sapere l’ex Uomini e donne bionda, mettendo quindi a tacere i chiacchiericci su una sospetta crisi d’amore tra lei e Aldo Palmieri. E non solo. Perché, inoltre, l’influencer ha tenuto anche a precisare di non avere alcuna intenzione di avere un terzo figlio, o almeno non per il momento. Nell’ultimo periodo, inoltre, non sono mancati dei momenti “no” per lei, soprattutto dal momento che ha avuto qualche problema fisico, per cui dovrà sottoporsi ad una cura: “Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità. Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura“.

Aldo e Alessia, inseparabili dopo Uomini e donne

Insomma, l’amore tra Alessia Cammarota e Aldo sembra procedere a gonfie vele, nonostante i problemi ad oggi avuti dalla coppia vip. I due si innamoravano nel 2014, dopo la prima conoscenza avvenuta in tv, alla corte di Uomini e donne, per poi vivere un periodo di crisi d’amore per un tradimento di lui ai danni di lei, spifferato sui social nel 2015. Poi, è arrivato il momento del perdono di Alessia, che ha scelto di proseguire la storia d’amore intrapresa con il consorte nel piccolo schermo. Prima di corteggiare Aldo, a Uomini e donne, Alessia aveva coperto il ruolo di corteggiatrice al trono dell’altro tronista Francesco Monte e ancor prima in tv, nel 2011, aveva preso parte come concorrente a Miss Italia. I due ex Uomini e donne hanno avuto i figli Niccolò e Leonardo.

