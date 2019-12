Uomini e donne/ Alessia, dolce dedica ad Aldo dopo 5 anni… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 24 DICEMBRE, TRONO CLASSICO

Ma ci credete che sono passati ormai oltre cinque anni da quando Alessia Cammarota e Aldo Palmieri ci facevano sognare a Uomini e donne? Lei era una delle corteggiatrici più amate e odiate del programma, aveva già preso parte al trono di Francesco Monte, senza molto successo, e poi arrivò a conquistare il bel siciliano portandoselo a casa in uno dei troni sicuramente più belli di questi ultimi anni e poi? A pochi mesi dalla scelta i due erano già all’altare per dirsi sì con tanto di bambino pronto ad arrivare per comporre insieme il quadro chiamato famiglia. I due purtroppo si sono persi per un po’ trascinati via dalla vita di tutti i giorni e dalla frenesia degli eventi tanto che lui ha tradito la sua amata moglie con un’altra ma lei ha avuto la forza di tenere bene il timone della sua famiglia anche nella tempesta portando a casa la “vittoria” finale e riportando all’ovile Aldo che si è scusato addirittura in tv proprio a Uomini e donne.

ALDO E ALESSIA INNAMORATI SEI ANNI DOPO UOMINI E DONNE

Il loro percorso è ricominciato e tutto sta andando a gonfie vele visto che oggi, a distanza di cinque anni dal loro sì, Aldo e Alessia sono felici con i loro figli. La prova? Sta proprio nei loro profili social pieni dei loro scatti più belli e di dolce dediche d’amore. In particolare, proprio nelle ultime ore ha fatto una serie di dediche al suo amato ex tronista in occasione del loro anniversario e del loro matrimonio tant’è che sui social ha scritto: “Ti ho amato, Ti amo e Ti amerò” e ancora “Me songo nammurate e te, So’ pazzo ‘e te, so’ pazzo ‘e te…Buon compleanno amore mio”. Le polemiche non sono mancate così come i commenti acidi ma sicuramente dopo tutti questi anni non possiamo che augurare il meglio ai due.

