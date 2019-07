Aldo Palmeri e Alessia Cammarota/ Foto: “Io la guardo negli occhi”, ma in realtà…

Romantico sì, ma anche simpatico Aldo Palmeri. L’ex tronista di Uomini e Donne non riserva solo dediche d’amore sui social alla moglie Alessia Cammarota, ma anche post simpatici. Ad esempio, ha pubblicato su Instagram una foto di loro due che si guardano. «Io la guardo negli occhi», scrive Aldo, peccato che sia distratto dalle forme della compagna. E infatti l’ex corteggiatrice ha commentato: «Sei tutto scemo». Prosegue dunque a gonfie vele la storia d’amore della coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Il loro amore è più forte che mai. Dopo un periodo di crisi, nel quale le loro strade si sono allontanate per un’altra donna, Aldo e Alessia si mostrano felici e uniti, e sono anche genitori di due bellissimi figli. E le cose vanno così bene che lui ha voluto usare il suo spazio social per dedicare romantici messaggi alla moglie. Infatti il 3 luglio ha condiviso un altro dolce scatto insieme.

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA: DEDICHE E SMENTITE…

«Prima di andare a letto fino sempre l’ultima sigaretta e mi piace pensare a quanto sono felice», ha scritto Aldo Palmeri su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha emozionato i suoi fan confessando ancora una volta l’amore per la moglie Alessia Cammarota e la sua famiglia. «Due figli che amo più della mia stessa vita, e una moglie che senza non saprei che senso avrebbe la vita». Intanto in Rete si parla anche del possibile arrivo di un terzo figlio. Ma i due nei giorni scorsi hanno smentito le voci, confermando di non avere intenzione di allargare la famiglia. Tutto per un gesto risultato sospetto: un video in cui la donna si è accarezzata il ventre. Allora Alessia Cammarota ha replicato ai fan che le hanno chiesto se fosse incinta: «Intanto è solo il panino di oggi, vedete. E poi non può essere. Se scrivete alla dottoressa vi dirà perché non resterò mai più incinta. Cioè mai più, per il momento mai più. Poi si vedrà». E Aldo ha usato la sua proverbiale ironia per chiudere il caso: «Ha messo il block system la ragazza».

