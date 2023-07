Uomini e donne: Alessio Campoli nuovo tronista?/ Un dettaglio non sfugge e…

Uomini e donne, Alessio Campoli é una re-entry nel cast?

Fervono i preparativi per il via alla nuova edizione di Uomini e donne, il format sui sentimenti e della ricerca dell’amore condotto da Maria De Filippi, con Alessio Campoli in lizza per il ruolo di tronista. Per un posto nel cast dei nuovi tronisti all’attivo a Uomini e donne, il moro ex corteggiatore uscente del trono classico di Lavinia Mauro starebbe preparandosi alla sua rivincita nel campo dei sentimenti, in vista del ritorno tanto atteso della corte di Maria De Filippi e le sue vicende, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

O almeno questo é il sospetto generale che il popolo del web matura alla presa visione dei nuovi post di Alessio Campoli, competitor di Alessio Corvino al trono di Lavinia Mauro. Quest’ultima, al termine del suo trono, ha scelto come compagno di vita al suo fianco il biondo corteggiatore Corvino e l’altro Alessio, Campoli detto “il moro”, sin dalla sua uscita di scena dal format come “non scelta” non si darebbe per vinto. Tanto che, uscito di scena dal programma intrapreso per la ricerca dell’amore, dedicherebbe anima e corpo all’esercizio fisico costante lasciandosi immortalare di tanto in tanto mentre sfoggia i risultati della trasformazione fisica.

Ed é proprio il cambiamento fisico repentino, notato nell’ultimo periodo sul conto del moro, che a detta dei più tra gli utenti attivi nel web desterebbe il sospetto generale che Alessio Campoli possa rivelarsi una re-entry a Uomini e donne. Questo, con l’ex corteggiatore in lizza per un posto nel rinnovato cast dei tronisti, in vista dell’edizione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023.

Il web fa il tifo per Alessio Campoli: a grande richiesta, l’ex corteggiatore potrebbe diventare tronista

“È palese il fatto che, dietro questa trasformazione fisica di Alessio, si nasconda il suo desiderio di salire sul trono a settembre”, scrive tra le righe delle supposizioni web più aggreganti, qualche utente. “Direi che Alessio è pronto per il trono di Uomini e donne e forse un po’ se lo merita”, si legge poi tra gli altri commenti social.

Insomma, stando alle supposizioni del popolo attivo nel web riprese online da Blasting News, Alessio Campoli potrebbe aver ricevuto la proposta per l’ingaggio nel ruolo di tronista alla corte di Maria De Filippi o in alternativa si sarebbe candidato all’ambito ruolo inedito. E l’indizio, alla base delle ipotesi, sarebbe in particolare la trasformazione fisica del moro ex corteggiatore di Lavinia Mauro legata all’esigenza di mostrare un nuovo sé dopo la delusione di Lavinia, per Campoli.

Nel frattempo, intanto, Federico Nicotera potrebbe aver dimenticato in definitiva la bella ex Carola Viola Carpanelli…

