Uomini e Donne, Alice furiosa con Federico Nicotera/ “Devi stare zitto!”

Alice scoppia in lacrime per Federico: “Ho un cuore anche io”

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, si è verificata un’accesa lite tra Federico Nicotera e Alice. La corteggiatrice era uscita dallo studio, dopo che il tronista ha ballato con Carola, ferita dal suo gesto. Nicotera, però, non si è sentito di andare a riprenderla perchè la ragazza avrebbe avuto una “reazione esagerata”.

Uomini e Donne anticipazioni e diretta 1 febbraio 2023/ Scontro tra Biagio e Carla

Alice tenta di spiegare al tronista che la sua reazione è dovuta al fatto che si sente trascurata, per le troppe attenzioni che concede a Carola rispetto a lei. A difesa della corteggiatrice interviene Gianni Sperti: “Ha ragione stai sempre dietro a Carola, la trascuri“. A questo punto la corteggiatrice scoppia a piangere: “Non mi sento capita da te, tutto quello che mi bastava era un abbraccio, sentire la tua presenza affianco alla mia. Non sentirmi sempre scartata, ogni volta che usciamo io e te veniamo qui e si annulla tutto“. Federico ha poi ammesso di non averla cercata dopo la lite precedente e la pretendente aggiunge: “Il tuo camerino è vicino al mio, mi bussavi e mi dicevi: “Ali, risolviamo in puntata o esterna se ne abbiamo la possibilità” Non avevo la presunzione di essere portata in esterna questa settimana, mi bastava una caz*ata per sentirmi vicina a te“.

Lavinia Mauro assente a Uomini e Donne/ La tronista non entra in studio e...

Alice si infuria con Federico: “Devi stare zitto”

Federico Nicotera ha ammesso ad Alice che non farsi sentire durante la settimana sia stata una sua precisa scelta. A questo punto, interviene Gianni Sperti: “Tu non puoi pretendere che Alice rida mentre tu corteggi Carola. Il percorso tuo è andato così: Alice corteggia Federico e Federico corteggia Carola perchè nei fatti sei tu che la insegui e che cerchi di capirla“.

Alice prende di nuovo la parola spiegando al tronista che non è il ballo con Carola in sé ad averle dato fastidio, ma la motivazione: “Hai detto: “ballo con lei, tanto Alice capisce”. Ma io devo fare sempre la persona costruita che capisce la situazione degli altri, ma nessuno capisce la mia.” La corteggiatrice scoppia in lacrime e aggiunge: “Ho un’anima pure io, ho un cuore pure io, ci rimango male pure io per le cose. Tu in settimana non sei a casa con me.” La discussione va avanti e la corteggiatrice perde la pazienza: “In questo momento dovresti avere la delicatezza di stare zitto. Tu devi stare sempre zitto“.

Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Carola apre il cuore e scatta il bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA