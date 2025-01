Uomini e donne 2024, tensione tra Amal Kamal e Mary Chiaro: cosa è accaduto

Volano gli stracci tra alcune delle protagoniste della corrente edizione di Uomini e donne 2024, Amal Kamal e Mary Chiaro sono state protagoniste di una curiosa faida andata in scena via social negli ultimi tempi. Dopo il trono di Michele Longobardi risalente allo scorso 9 gennaio 2025, le due corteggiatrice dell’uomo, Amal Kamal e Veronica Fedele hanno deciso a sorpresa di unire le forze e scagliarsi contro Mary Chiaro. Le due corteggiatrici avevano deciso di contattare Longobardi sfruttando un account falso di Instagram, che avevano deciso di utilizzare per mettere alla prova Michele, senza mettere in conto che qualcuno o qualcuna avrebbe potuto rendersi conto della questione.

Matilde Brandi, chi sono le figlie Aurora e Sofia / "A volte sbagliamo ma...", la splendida dedica alla donna

E la stessa Mary Chiaro, dopo essere stata eliminata dal dating show ha fornito delle prove riguardanti la questione, il tutto mentre la produzione ha scoperto il doppio gioco di Longobardi, che allo stesso tempo si stava sentendo con Alessandra Somensi.

Uomini e donne, Amal Kamal e Veronica Fedele uniscono le forze contro Mary Chiaro

Nel corso della puntata recente del dating show abbiamo assistito dunque a diversi colpi di scena, Uomini e donne 2024 continua dunque a intrattenere i telespettatori e oltre alle questioni sentimentali abbiamo visto come possano nascere anche delle curiose alleanze nel format. Un utente sui social ha voluto suggerire a Amal Kamal e Veronica Fedele di unire le forze anche a quelle di Mary Chiaro alla luce dell’accaduto.

Fabrizio Cassata, chi è il marito Justine Mattera/ La showgirl:"la cosa a cui tengo di più è la mia famiglia"

La reazione di Amal Kamal però non si è fatta attendere: “Se proprio devo coalizzarmi con qualcuno voglio farlo con Veronica al massimo e non con quella doppiogiochista, sempre dalla parte delle donne intelligenti” ha rivelato. A prendere la parola è stata anche poi Veronica, che ha detto la sua sulla questione: “E’ un peccato esserci fatte la guerra per chi non ci meritava, ma il bello della vita è sapersi ricredere” ha confessato l’altra corteggiatrice.