Uomini e Donne/ Andrea e Giulia difendono Angela Nasti (Trono Classico)

Angela Nasti e Alessio Campoli, la rottura della coppia di Uomini e Donne continua a dividere…

Dopo la fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli, il settimanale di Uomini e Donne ha voluto chiedere il loro punto di vista agli altri due tronisti: Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Il pugliese, ha raccontato quali sarebbero le dinamiche messe in moto, una volta usciti dalla trasmissione. “Ne ho sentite e lette tante, in questi giorni, riguardo alla rottura tra Angela e Alessio. Penso che al di fuori del programma si inizi un percorso nuovo con la persona con cui si è deciso di uscire, fatto di quotidianità e di tutte le piccole cose che circondano la realtà che viviamo. Il sentimento nato nella trasmissione può sbocciare in una storia d’amore incredibile o in un rapporto privo della complicità necessaria”. Secondo il ragazzo infatti, c’è anche la possibilità che la coppia possa non andare d’accordo, decidendo in prendere strade differenti: “Io credo nella sincerità di entrambi, pur non avendoli sentiti in queste settimane. Se non è scattata la scintilla nessuno può farne un dramma”, ha concluso.

Uomini e Donne, Andrea e Giulia difendono Angela Nasti

Anche Giulia Cavaglia ha raccontato il suo punto di vista in merito alla rottura tra Angela e Alessio. La torinese, a differenza del “collega” ha utilizzato parole più dure, lanciandosi totalmente in difesa della Nasti: “Voglio spezzare una lancia a favore di Angela. Come tutti sapete sono una persona schietta e diretta, e quando ho qualcosa da dire non mi faccio problemi. In questo caso, però, mi sento di prendere le sue parti. Per quello che ho visto durante tutto il percorso, Angela si è sempre dimostrata una persona sincera e probabilmente, oggi, sta pagando ancora una volta il prezzo della sua verità. Quando si è giovani è facile che una relazione possa nascere e finire in un periodo molto breve: è successo a tutte le ragazze della nostra età almeno una volta nella vita”. Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dei paragoni che ha fatto la rete, mettendo in mezzo Sara Affi Fella: “I paragoni che vengono fatti tra la sua esperienza e quella di altre persone e l’accanimento di questi giorni ai suoi danni sono eccessivi. Angela non ha un altro fidanzato ad aspettarla a casa e, da quello che ho visto, è sempre stata corretta con gli spettatori e la produzione. Inoltre, non credo lei abbia mai avuto bisogno di sfruttare il programma come un’agenzia di collocamento perché il suo seguito sui social già lo aveva e ha una famiglia alle spalle su cui contare”.

