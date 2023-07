Uomini e Donne, Anna Puca e Valerio Lippolis si sposano/ “Un bellissimo matrimonio, emozionante, fantastico”

Anna Puca e Valerio Lippolis, a più di dieci anni dal percorso a Uomini e Donne, hanno coronato il loro sogno d’amore e si sono sposati. La coppia che si è conosciuta all’interno del dating show, e non si è più lasciati; dopo anni di convivenza, hanno deciso di allargare la famiglia con due figli: le gemelle Zoe e Mia.

Martina Grado: "Convivo con un perenne senso di inadeguatezza ed inferiorità"/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne…

A distanza di anni, lo scorso 26 giugno hanno deciso di convolare a nozze: “Ciao ragazze! Tutto bene? Ed eccoci qui, a distanza di 12 anni dal programma. Siamo partiti con una convivenza, abbiamo avuto due splendide gemelline Zoe e Mia. Lunedì 26 giugno ci siamo sposati. Un bellissimo matrimonio, emozionante, fantastico. Da ripetere! Che dirvi? Grazie, grazie davvero di cuore. Un abbraccio forte e a presto” hanno dichiarato Anna Puca e Valerio Lippolis ai microfoni di Isa&Chia.

Uomini e donne, Ida Platano: "Mi avete rotto le pal*e!"/ La reazione all'accusa sul ruolo di madre é furiosa!

Anna Puca abbandona Uomini e Donne per Valerio Lippolis: cosa successe

Anna Puca ha fatto parte dell’edizione di Ragazzi e Ragazze di Uomini e Donne, nel 2013, poi cancellato per mancanza di ascolti. L’ex dama ha deciso di abbandonare il dating show dopo aver conosciuto Valerio Lippolis, che ha fatto parte del programma in un’edizione precedente.

A raccontarlo è stata la stessa Anna Puca con una lettera pubblicata su Isa&Chia: “Ho conosciuto Valerio Lippolis in vacanza questa estate: una persona molto interessante, profonda, sensibile, romantica, dolce, affettuosa… eccezionale davvero! Ci siamo frequentati per pochi mesi, ma dopo un po’ ci siamo persi di vista per incomprensioni e per vite diverse.” E ancora: “Ma ad un tratto ricevo un sms da Valerio con scritto ‘Sei bella in tv, devo dire mi ha dato fastidio vederti’. A quel punto mi sono sentita il cuore in gola, ero emozionata, quasi non ci credevo, ed in quell’istante che ho davvero capito che non era mai uscito dal mio cuore”.

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli nuova tronista?/ Lei rifiuta: il motivo é Federico Nicotera

© RIPRODUZIONE RISERVATA