Uomini e Donne/ Anna Tedesco svela: “Non è interessato!”, e Gemma… (Trono Over)

Ieri pomeriggio si sono messe in piedi le nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne, in attesa di domani e l’apertura ufficiale della nuova stagione. Come ben sapete, il dating show condotto e ideato da Maria De Filippi, ripartirà dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le prime indiscrezioni sul trono senior, ci parlano di una partenza in quarta proprio con dame e cavalieri: sarà così? Staremo a vedere! Nel frattempo ieri, si sono sviluppate nuove dinamiche che avremo modo di riportarvi in seguito grazie alle valide talpe del VicoloDelleNews che ne hanno riportato ogni dettaglio. In studio le novità si sono riaperte con Raimondo e Loredana, alle prese con la loro conoscenza. I due signori di una certa età, hanno deciso di salutare il pubblico presente (ed anche quello a casa), stabilendo di voler proseguire fuori dagli studi la loro conoscenza. Spazio anche per Gemma Galgani, alle prese con la bellezza di tre corteggiatori! Per lei JeanPierre, Gianfranco e Franco: chi dei tre avrà conquistato il suo cuore?

Uomini e Donne Over, Ida in lacrime per Riccardo

Gemma Galgani è andata in esterna con Franco ma tra di loro non è scattato nulla di particolare. Anzi, lui si è mostrato decisamente freddo e distaccato tanto da convincere la dama torinese ad interrompere la loro conoscenza. Discretamente bene con gli altri due cavalieri. Anna Tedesco però, ha reso nota una brutta indiscrezione riguardante proprio JeanPierre, uno dei due potenziali spasimanti. “Anna Tedesco durante la puntata che lo accusa di averle detto durante un ballo di non essere interessato a Gemma. – si legge sul VicoloDelleNews – Lui nega ma lei rivela che lui le aveva detto che avrebbe preferito il suo numero. Gemma ci rimane male, quasi si metteva a piangere”. Successivamente Riccardo Guarnieri ed Ida Platano si sono confrontati nuovamente alle prese con nuove conoscenze. Il cavaliere però, maldestro come al solito le ha fatto una scenata di gelosia talmente grande da farla scoppiare a piangere ancora una volta. La dama inoltre, è stata costretta ad abbandonare la scena in favore del dietro le quinte per potersi calmare.

