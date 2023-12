Uomini e Donne/ Anticipazioni 1° dicembre: pace tra Ida e Roberta, nuovo confronto tra Claudia e Alessio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° dicembre

Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 1° dicembre. La puntata di oggi si apre con il proseguo della lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua. La tronista ha accusato la dama di essersi intromessa nella frequentazione tra Marco Antonio ed Emanuela scatenando la dura reazione della Di Padua che ha invitato ida a non commentare essendo salita sul trono subito dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza. Tra le due sono volate parole grosse soprattutto per la rivalità nata tempo fa quando Roberta ha avuto una relazione con Riccardo Guarnieri in seguito alla fine della storia di quest’ultimo con Ida. Cosa accadrà, invece, oggi? Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo la lite furiosa, tra le due ci sarà un abbraccio che siglerà la pace.

Mattia, chi è il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne/ Attratto da Ida Platano ma corteggia Asmaa Fares

Ida, poi, si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con i suoi corteggiatori. La tronista ha portato in esterna David, il cubano giunto in trasmissione per conoscerla dopo averla vista in tv e che con il suo sorriso ha già conquistato le sue simpatie. Dopo l’esterna, Ida confessa di essersi trovata bene e di voler portare avanti la conoscenza.

Emanuela chiude con Marco Antonio a Uomini e Donne: "Mi levo dal tuo harem!"/ Poi la lite: "Vaffanc**o"

Alessio e Claudia: nuovo confronto

Ancora trono over nella puntata odierna di Uomini e Donne con Claudia che, dopo la scelta di Alessio di mettere un punto alla loro frequentazione, chiederà di poter parlare nuovamente con il cavaliere. Per cercare di mettere un punto alle varie incomprensioni, Claudia consegnerà ad Alessio una cornice con una loro foto, ma il cavaliere ribadirà di non volerle concedere una seconda possibilità e che considera chiusa la relazione.

Per Roberta Di Padua, poi, arriveranno due nuovi cavaliere. Dopo qualche tentennamento, Roberta decide di incontrarli per poi mandarli via. Una scelta che Marco Antonio apprezzerà lasciandosi andare ad un complimento per la Di Padua che sarà definita dal cavaliere “una donna decisa” scatenando la dura reazione di Emanuela.

Roberta Di Padua stronca Ida Platano: "Il tuo rancore per me si chiama Riccardo Guarnieri!"/ "Vergognati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA