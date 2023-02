Uomini e donne, anticipazioni 10 febbraio/ Gloria va via: c’entra Riccardo

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 10 febbraio: Gloria Nicoletti dice addio al trono over

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la nuova puntata che vede Gloria Nicoletti uscire di scena dal trono over e il motivo é Riccardo Guarnieri. Relativamente alle anticipazioni TV della puntata odierna datata 10 febbraio 2023, fornite da Uomini e donne classico e over, nella nuova puntata del dating show Gloria lascia la trasmissione. Il motivo per cui la dama del trono over si vede costretta a dire addio alle vicende del dating-show? Riccardo Guarnieri ammette di non essere innamorato della dama e, in quanto non corrisposta nei sentimenti, Gloria Nicoletti proprio non ammette di essere rifiutata dal cavaliere, anche rispetto alla possibilità di uscire dal programma in un’esclusiva di coppia. Riccardo non si sente pronto ad abbandonare con lei l’esperienza TV intrapresa per la ricerca dell’amore, a Uomini e donne. E Gloria va via.

Per la quota trono over, poi, Silvia, ex di Biagio Mauro, passa al centro studio con Giuseppe. I due sono usciti più volte, ma lui ha declinato l’invito di lei, inoltre ha preferito non condividere con la dama la stessa camera. E la verità é che lui non si sente abbastanza attratto dalla dama, dal punto di vista fisico. Motivo per cui lui chiude la conoscenza.

Ma non é tutto. Perché le anticipazioni TV di Uomini e donne anticipano, inoltre, delle novità per il trono classico. Federico Nicotera porta in esterna Alice Barisciani. L’uscita che il tronista riserva alla sola corteggiatrice mora manda su tutte le furie l’altra corteggiatrice, Carola Viola Carpanelli. La bionda lascia lo studio di Uomini e donne in preda alla collera e la reazione di lui é inaspettata. Balla con Alice, meditando sul da farsi con Carola Viola Carpanelli. La bionda, quindi, lascia per sempre il dating show? C’é chi, tra i telespettatori attivi nel web, consacra anzitempo Carola al titolo di nuova tronista di Uomini e donne.

Per scoprire di più non ci resta che seguire il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, previsto alle 14:45 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dal lunedì al venerdì.











